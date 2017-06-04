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4 июня 2017, 20:34 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Давка в Турине»: при просмотре финала ЛЧ пострадало более 1500 человек

Более полутора тысяч человек пострадали в давке в Турине во время просмотра финального матча Лиги чемпионов по футболу между «Ювентусом» и мадридским «Реалом».

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ПОРАЖЕНИЕ НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ

«Ювентус» в субботу в Кардиффе проиграл «Реалу» в финальном матче Лиги чемпионов со счетом 1:4. Это поражение стало для туринского клуба седьмым в финала главного клубного турнира Европы.

ПАНИКА И ХАОС В ТУРИНЕ

Для просмотра финала Лиги чемпионов на площади Сан-Карло в Турине была организована специальная фан-зона, во время просмотра игры в ней находилось более 20 тысяч человек. После третьего гола «Реала» в толпе был услышан громкий хлопок, который вызвал панику у людей, перетекшую в массовую давку. В заявлении префекта Турина Ренато Сакконе говорится, что «толпа впала в панику и психоз из-за страха террористической атаки». Причина хлопка до сих пор не установлена, в числе версий называются взрывы нескольких петард или же обрушение на тротуар металлических ворот.

«Мы услышали шум, потом люди надо двигались словно волна, и все начали падать друг на друга», — сказал один из очевидцев, которого цитирует AFP.

Итальянский сенатор Роберто Кальдероли заявил, что происходившие в последнее в Европе теракты оказали свое воздействие на сознание людей.

«Даже если в Италии не было атак исламистов, паника, произошедшая прошедшим вечером, показывает, что они достигли своей цели даже здесь», — отметил сенатор.

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли сказал, что он был проинформирован об инциденте и выразил поддержку пострадавшим.

«Мои мысли с теми, кто получил ранения в этот вечер, который должен был стать праздничным», — сказал Аньелли.

СОТНИ ПОСТРАДАВШИХ

В первые часы после давки сообщалось о двухсот пострадавших. Позднее это число превысило тысячу человек, а затем — 1500. Несколько человек, в том числе 4-летний ребенок, находятся в больницах города в критическом состоянии. Большинство же людей отделались небольшими порезами и легкими сотрясениями.

Очевидцы сравнили давку в Турине с трагедией, случившейся в 1985 году во время финала Кубка чемпионов на бельгийском стадионе «Эйзель» между «Ювентусом» и «Ливерпуле», когда в результате обрушения стены одной из трибун погибло 39 человек, в основном итальянцев.

3.06.2017 21:45 Зрители 65842 Плей-офф: Финал Millennium
Ювентус 1:4 Реал
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Зинедин Зидан
Голы
27′ Марио Манджукич (Г. Игуаин, А. Сандру) 17
7 Криштиану Роналду (Д. Карвахаль) 20′
14 Каземиру 61′
7 Криштиану Роналду (Л. Модрич, Д. Карвахаль) 64′
20 Марко Асенсио (Виейра да Силва Марселу) 90′
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Джорджо Кьеллини 3
Леонардо Бонуччи 19
Дани Алвес 23
70′ Алекс Сандру 12
Гонсало Игуаин 9
Марио Манджукич 17
Сами Хедира 6
66′ Андреа Барцальи 15
72′ 84′ Хуан Куадрадо 16
12′ 78′ Пауло Дибала 21
Марио Лемина 18
66′ 71′ Миралем Пьянич 5
Клаудио Маркизио 8
1 Кейлор Навас
15 Даниэль Карвахаль 42′
12 Виейра да Силва Марселу
4 Серхио Рамос (к) 31′
5 Рафаэль Варан
19 Лука Модрич
14 Каземиру
7 Криштиану Роналду
8 Тони Кроос 89′ 53′
21 Альваро Мората
9 Карим Бензема 77′
11 Гарет Бэйл
22 Франсиско Роман Иско 82′
20 Марко Асенсио 90+1′
Статистика
5 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 18
4 Удары в створ 5
1 Угловые 1
23 Фолы 18
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Бастиан Данкерт (Германия)
Боковой судья Штефан Лупп (Германия)
Боковой судья Марк Борш (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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