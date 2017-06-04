«Давка в Турине»: при просмотре финала ЛЧ пострадало более 1500 человек

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ПОРАЖЕНИЕ НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ

«Ювентус» в субботу в Кардиффе проиграл «Реалу» в финальном матче Лиги чемпионов со счетом 1:4. Это поражение стало для туринского клуба седьмым в финала главного клубного турнира Европы.

ПАНИКА И ХАОС В ТУРИНЕ

Для просмотра финала Лиги чемпионов на площади Сан-Карло в Турине была организована специальная фан-зона, во время просмотра игры в ней находилось более 20 тысяч человек. После третьего гола «Реала» в толпе был услышан громкий хлопок, который вызвал панику у людей, перетекшую в массовую давку. В заявлении префекта Турина Ренато Сакконе говорится, что «толпа впала в панику и психоз из-за страха террористической атаки». Причина хлопка до сих пор не установлена, в числе версий называются взрывы нескольких петард или же обрушение на тротуар металлических ворот.

«Мы услышали шум, потом люди надо двигались словно волна, и все начали падать друг на друга», — сказал один из очевидцев, которого цитирует AFP.

Итальянский сенатор Роберто Кальдероли заявил, что происходившие в последнее в Европе теракты оказали свое воздействие на сознание людей.

«Даже если в Италии не было атак исламистов, паника, произошедшая прошедшим вечером, показывает, что они достигли своей цели даже здесь», — отметил сенатор.

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли сказал, что он был проинформирован об инциденте и выразил поддержку пострадавшим.

«Мои мысли с теми, кто получил ранения в этот вечер, который должен был стать праздничным», — сказал Аньелли.

СОТНИ ПОСТРАДАВШИХ

В первые часы после давки сообщалось о двухсот пострадавших. Позднее это число превысило тысячу человек, а затем — 1500. Несколько человек, в том числе 4-летний ребенок, находятся в больницах города в критическом состоянии. Большинство же людей отделались небольшими порезами и легкими сотрясениями.

Очевидцы сравнили давку в Турине с трагедией, случившейся в 1985 году во время финала Кубка чемпионов на бельгийском стадионе «Эйзель» между «Ювентусом» и «Ливерпуле», когда в результате обрушения стены одной из трибун погибло 39 человек, в основном итальянцев.