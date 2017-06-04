«Давка в Турине»: при просмотре финала ЛЧ пострадало более 1500 человек
Более полутора тысяч человек пострадали в давке в Турине во время просмотра финального матча Лиги чемпионов по футболу между «Ювентусом» и мадридским «Реалом».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ПОРАЖЕНИЕ НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ
«Ювентус» в субботу в Кардиффе проиграл «Реалу» в финальном матче Лиги чемпионов со счетом 1:4. Это поражение стало для туринского клуба седьмым в финала главного клубного турнира Европы.
ПАНИКА И ХАОС В ТУРИНЕ
Для просмотра финала Лиги чемпионов на площади
«Мы услышали шум, потом люди надо двигались словно волна, и все начали падать друг на друга», — сказал один из очевидцев, которого цитирует AFP.
Итальянский сенатор Роберто Кальдероли заявил, что происходившие в последнее в Европе теракты оказали свое воздействие на сознание людей.
«Даже если в Италии не было атак исламистов, паника, произошедшая прошедшим вечером, показывает, что они достигли своей цели даже здесь», — отметил сенатор.
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли сказал, что он был проинформирован об инциденте и выразил поддержку пострадавшим.
«Мои мысли с теми, кто получил ранения в этот вечер, который должен был стать праздничным», — сказал Аньелли.
СОТНИ ПОСТРАДАВШИХ
В первые часы после давки сообщалось о двухсот пострадавших. Позднее это число превысило тысячу человек, а затем — 1500. Несколько человек, в том числе 4-летний ребенок, находятся в больницах города в критическом состоянии. Большинство же людей отделались небольшими порезами и легкими сотрясениями.
Очевидцы сравнили давку в Турине с трагедией, случившейся в 1985 году во время финала Кубка чемпионов на бельгийском стадионе «Эйзель» между «Ювентусом» и «Ливерпуле», когда в результате обрушения стены одной из трибун погибло 39 человек, в основном итальянцев.
|Массимилиано Аллегри
|Зинедин Зидан
|
|
|
|
|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|5
|1
|Угловые
|1
|23
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Феликс Брих (Германия)
|Боковой судья
|Марко Фриц (Германия)
|Боковой судья
|Бастиан Данкерт (Германия)
|Боковой судья
|Штефан Лупп (Германия)
|Боковой судья
|Марк Борш (Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter