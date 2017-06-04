Юрий Семин: Зидан — уже великий тренер. Но ему еще далеко до пика
Главный тренер «Локо» наблюдал за финалом в Кардиффе с трибуны.
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Главный тренер «Локомотива», наблюдавший за игрой в Кардиффе с трибуны «Миллениума», — о своих впечатлениях от противостояния «Юве» и «Реала».
— Леонид Слуцкий накануне матча изрек: «Выиграет “Реал”. Но болеть буду за Буффона». Какие предчувствия были у вас?
— Да никаких. Просто приехал насладиться футболом в компании друзей. Финал удался. Победа мадридцев закономерна. Во втором тайме он был на голову сильнее «Ювентуса», у которого выпали Игуаин и Дибала. Не знаю, с чем это связано, но оба отыграли гораздо ниже своих возможностей. Команды уровня «Реала» такого не прощают.
— В какой момент вам все стало ясно?
— После гола Каземиру. Спустя три минуты Криштиану Роналду сделал счет 3:1, и, думаю, уже ни у кого не осталось сомнений в исходе встречи. Аллегри не сумел переломить ее ход, замены не сработали.
— Гол Манджукича — чудо?
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— Поступок Серхио Рамоса во втором тайме, после которого удалили Куадрадо, омерзителен?
— Это — часть игры. Рамос сработал на команду. Неужели вы полагаете, что в таких матчах
— Вы часто повторяете: «Финал Лиги чемпионов подводит итоги европейского сезона и определяет направление развития футбола на ближайший год…». Что в этом смысле почерпнули для себя в Кардиффе?
— С точки зрения тактики уже никого ничем не удивишь. На первый план сегодня выходят психология, индивидуальный настрой каждого футболиста. А еще — строгое выполнение командных взаимодействий, о которых договариваются перед игрой. На поле никто не тянет одеяло на себя, помогают друг другу. Прежде не видел, чтоб «Реал» при потере мяча оборонялся всем составом. А тут даже Криштиану Роналду бежал назад, отрабатывал в защите!
— Зидан в роли тренера убедил?
— Конечно! За него особенно рад. Нечасто большие в прошлом игроки могут проявить себя в тренерской профессии. Зидан — исключение. Его отличительная черта — как и футболиста — самостоятельность в принятии решений. Четко придерживается выбранного направления, не шарахается. Не обращает внимания на регалии игроков, советы президента клуба. Уже сейчас можно сказать — мир получил еще одного великого тренера!
— Не рановато?
— Трофеи «Реала» говорят сами за себя. Зидан нашел контакт со звездами, подчинил их интересам команды. Ни на кого не оглядывается. Допустим, Аллегри видел, что Игуаин и Дибала в финале не тянут. Но первого заменить не отважился, а второго убрал с поля лишь в конце. Зидан в таких ситуациях намного решительнее. Уверен, как тренер он еще будет расти. До пика ему далеко.
— В Кардиффе побывали Слуцкий, Бердыев, Тимощук, Кокорин… С
— Нет. У нас своя группа, люди не из футбольной среды. Мы уже много лет вместе выбираемся на финал Лиги чемпионов.
— Валерий Баринов составил вам компанию?
— В мае 2016-го ездил в Милан. Сейчас, к сожалению, не смог. Зато к нам вновь присоединился Паша Дацюк.
— Он же три года назад летал с вами в Лиссабон.
— Совершенно верно. Паша — замечательный человек, очень любит футбол. В Кардиффе за несколько часов до финала взяли мяч и на лужайке возле отеля организовали междусобойчик.
— Ну и какой из Дацюка футболист?
— Играет хорошо. Как и на хоккейной площадке, выделяется неординарными действиями. Кстати, по дороге на стадион ребята из нашей компании заключали пари на результат матча. Счет не угадал никто.
— Какой предсказывали вы?
— Я в таких затеях не участвую. Ставки — это не для меня.
— Вы уже двадцать лет не пропускаете финалы Лиги чемпионов. Где достаете билеты?
— Покупаю в РФС. Либо помогают друзья. Мне кажется, Российский футбольный союз должен всем бывшим тренерам сборной давать возможность приобрести билет на финал Лиги чемпионов. Не бесплатно, разумеется.
— К спекулянтам хоть раз обращались?
— Я — нет. Два года назад в Берлине у приятеля украли билеты. Вытащили в толпе возле стадиона. Когда заметил, что карман пуст, звать полицию было поздно. Пришлось с рук покупать. Втридорога. Но выхода не было.
— Какой из двадцати финалов самый драматичный?
— 2005-й, Стамбул, «Ливерпуль» — «Милан». 0:3, 3:3 — и серия пенальти, в которой удача оказалась на стороне английского клуба. Я расстроился, потому что болел персонально за Андрея Шевченко. Вообще скучных финалов не бывает. Просто
— Какой стадион особенно понравился?
— Да все они замечательные. Если говорить в целом об организации, «Лужники» пока никто не переплюнул. У нас в 2008-м все провели идеально.
— А в Кардиффе?
— Единственное, что напрягло — парковка расположена далеко от арены. Несколько километров шли пешком. Вот этот момент там не продумали. Наверное, лишь сотрудникам УЕФА и ФИФА удалось подъехать прямо к «Миллениуму».
— Напоследок не про финал. В понедельник состоится совет директоров «Локомотива». Чего от него ждете?
— Меня пригласили на заседание. Как раз сегодня (в воскресенье. — Прим. А. К.) возвращаюсь в Москву. Будем разговаривать. Обсуждать, в каком направлении клуб собирается двигаться дальше.
— Есть уверенность, что продолжите работу в «Локо»?
— Об этом не думаю. Меня больше волнует будущее «Локомотива», перспективы развития. Вот это, на мой взгляд, самое главное.
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