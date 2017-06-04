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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29974519/
4 июня 2017, 16:13 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Спартак» проиграл «Кристаллу» в матче за пятое место на КЕЧ по пляжному футболу

Питерский «Кристалл» в матче за пятое место на Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу в Назаре (Португалия) одержал уверенную победу над московским «Спартаком» со счётом 5:1.

Дубль оформил Юрий Крашенинников.

Напомним, что в матче за третье место встретятся саратовская «Дельта» и московский «Локомотив», а в финале за титул поспорят португальская «Брага» и украинский «Артур Мьюзик».

Пляжный футбол. Кубок европейских чемпионов. Назаре, Португалия
Плей-офф. Матч за пятое место.

«Кристалл» (Санкт-Петербург, Россия) — «Спартак» (Москва, Россия) — 5:1 (0:1, 3:0, 2:0).
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