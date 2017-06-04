«После второго гола “Реала” “Ювентус” начал тонуть»

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Взгляд журналиста.

Многолетний репортер мадридской спортивной газеты As Хосе Антонио Эспина в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему «Реал» победил в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса».

— Ожидали ли вы, что «Реал» все-таки сможет прервать «проклятье» Лиги чемпионов, гласящее, что ни один клуб не может победить в этом турнире два раза подряд?

— «Реал Мадрид» всегда бьет рекорды. Сейчас он стал первым, кто защитил титул Лиги чемпионов, а в 50-х годах ХХ века он сумел взять пять Кубков европейских чемпионов подряд (прежнее название Лиги чемпионов при другом формате — «Газета.Ru»).

Конечно, в первом тайме «Ювентус» был сильнее и заслужил свой гол, а, может быть, даже два. Но во втором он сильно просел физически, а вот «Реал» практически не потерял в своих качествах. По тактике итальянцы превосходили своего соперника, но тот задавил их индивидуальным мастерством игроков и физическими кондициями.

К концу сезона «сливочные» подошли в хорошей форме благодаря очень длинной и очень качественной скамейке запасных. На «банке» у «королевского клуба» сидят игроки мирового класса — такого больше нет ни в одном клубе. А уж после второго гола «Реала», который провел Касемиро, «Ювентус» просто начал тонуть….

— А вызвало ли у вас удивление то, что в такой ответственный момент инициативу на себя взял именно Касемиро?

— Нет, вовсе нет! Бразилец уже забивал подобные голы издали в Лиге чемпионов против «Наполи» в 1/8 финала, да и в Примере уже отличался важными мячами. Касемиро очень вырос как футболист за этот сезон.

Если в этом голе и было что-то удивительное, то только то, как Джанлуиджи Буффон пропустил этот мяч.

В финале Джиджи не был на своем привычном уровне. Однако я думаю, что к тому моменту «Реал» уже переигрывал «Ювентус» и забил заслуженно.

— Можно ли сказать после этого матча, что Иско, прекрасно проявивший себя, уже точно не потеряет своего места в стартовом составе?

— Ну, точно этого нельзя будет сказать до августовских матчей. Когда начнутся матчи за Суперкубок Испании и Суперкубок Европы, тогда и посмотрим, какую роль будет играть Иско. Однако нет никаких сомнений в том, что андалусиец — великолепный и экстраординарный футболист, который сыграл одну из ключевых ролей в этом финале Лиги чемпионов. «Ювентус» не мог остановить его проходы между линиями. Точно так же действовал и Карим Бензема: они объединялись с Иско, быстро перемещались между игроками «Ювентуса» и создавали много опасных моментов.

— Кого вы могли бы выделить из игроков обеих команд?

— Из «Реала» это, конечно, Криштиану Роналду, потому что он оформил дубль. Но повторюсь: Иско и Бензема проделали фантастическую работу. Из «Ювентуса» же я не могу назвать никого: итальянцы играли очень плохо. За исключением гола Марио Манджукича, «Ювентус» почти нигде не смог продемонстрировать тот футбол, который хотел.

Взгляд футболиста.

Бывший игрок «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Максим Деменко рассказал о феномене Зинедина Зидана в мадридском «Реале».

— Есть ли некая историческая справедливость в том, что именно «Реал» стал первым клубом, кто сумел победить в Лиге чемпионов два года подряд?

— Абсолютно! Я даже больше скажу: то, что такого достижения добился в качестве тренера именно Зинедин Зидан, дорогого стоит. Многие сомневались в нем, когда он только пришел на пост наставника «Реала», и уж тем более мало кто думал, что так резко пойдут победы. Ведь одно дело — заниматься фарм-клубом и совсем другое — стать главным тренером. Думаю, Зидану очень помогли его хорошие человеческие качества. Он смог достучаться до игроков, завоевать их доверие.

Криштиану Роналду даже говорил в интервью, что во время работы с французом он повзрослел и начал понимать, почему его часто меняли, не давая доиграть до конца.

Это же тоже нужно было суметь ему объяснить, сказать: «Я тебе доверяю, но нужно взять паузу, чтобы в решающих матчах ты был физически готов и выглядел хорошо». Зидан достучался до Роналду, и тот вчера доказал это двумя своими голами. Так что да, «королевский клуб» заслуженно защитил свой титул обладателя Лиги чемпионов, и это говорит о стабильном высоком уровне как клуба, так и его тренера.

— В первом тайме «Ювентус» смотрелся очень хорошо и по ударам в створ заметно превосходил «Реал». Можно ли сказать, что поначалу итальянцы переигрывали «сливочных»?

— Да, думаю, в первой половине встречи «бьянконери» действительно нашли ключик к игре «Реала». Но вы видите, что значит колоссальный опыт игры в финалах, — причем у «королевского клуба» этот опыт состоит из побед. Испанцы сумели перестроиться по ходу игры и, даже пропустив ответный гол (при счете 1:0 в пользу «Реала» Марио Манджукич сравнял счет — «Газета.Ru»), снова взяли инициативу в свои руки. Во втором тайме мы увидели совершенно другой «Реал».

Зидан за 15 минут перерыва сумел донести футболистам свои мысли о том, как нужно действовать, чтобы все-таки вскрыть игру «Ювентуса».

И вторые 45 минут «сливочные» показывали именно ту чемпионскую игру, которые все его поклонники привыкли видеть.

— Есть ли какой-то рок в том, что Гонсало Игуаин практически растворился в очередном важном финале?

— Согласен, что Игуаин не проявил себя настолько, насколько все от него ожидали. Но он все-таки зависимый от команды игрок, ему нужна помощь полузащиты. Если в первом тайме полузащита очень активно помогала в атаке, и у Игуаина игра более-менее шла, то во второй части матча с этим стало сложнее.

Аргентинец старался, много бегал, выполнял большой объем черновой работы. В атаке получалось действовать не так ярко, но надо учитывать, что «Реал» плотно играл в защите. Три-четыре оборонца «сливочных» всегда друг друга подстраховывали.

— А кто из «Ювентуса» вас больше всего впечатлил?

— Миралем Пьянич, Пауло Дибала и Марио Манджукич. Эти три футболиста выделялись, даже несмотря на то, что первых двух впоследствии заменили. В обороне «Ювентус» также очень активно играл — тот же Джорджо Кьеллини старался максимально, — но «Реал» действовал гораздо быстрее. «Бьянконери» во втором тайме заметно сдали в физическом плане. К тому же огромное значение в таких матчах имеет психология. Фактор второго гола много решает.

С рикошета, с некоторой удачей второй мяч забил «Реал Мадрид». Прошло две минуты — «сливочные» забили третий, и тут уже «Ювентус» весь встал.

Забей второй гол «Ювентус» — «Реалу» пришлось бы тяжко.

— А прошлые поражения в финале Лиги чемпионов могли как-то повлиять на психологию команды Массимилиано Аллегри?

— Конечно. Четыре раза они уже проигрывали подряд, и этот стал пятым. Но, что бы мы ни говорили о невезении «Ювентуса», побеждает всегда сильнейший. Даже многие игроки «бьянконери» признали, сказав: «Реал» действительно превосходил нас по игре. Только сами футболисты могут почувствовать и признать, как им было тяжело на поле против «королевского клуба». Это дорогого стоит.