Число пострадавших в давке в Турине составило более 1,5 тыс. человек
РИМ, 4 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Более 1,5 тыс. человек обратились за оказанием медицинской помощи после давки в центре итальянского города Турина, где более 20 тыс. болельщиков футбольного клуба «Ювентус» собрались в субботу вечером на коллективный просмотр финального матча Лиги чемпионов с испанским «Реалом».
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Видимо, что-то случилось...
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Такие окончательные данные по инциденту сообщила префектура города.
«1527 болельщикам понадобилось оказание медпомощи. Наибольшее опасение врачей вызывает состояние трех человек, в том числе одного ребенка», — говорится в распространенном заявлении властей.
Как указывают в префектуре, причиной возникновения паники стал «массовый психоз перед террористической опасностью». Причины массового исхода публики с площади выясняются.
В субботу «Ювентус» в финале турнира, который прошел в Кардиффе, проиграл «Реалу» со счетом 1:4.
На площади
«Реал» стал первым клубом, дважды подряд одержавшим победу в Лиге чемпионов, которая в 1992 году пришла на смену Кубку европейских чемпионов. «Ювентус» в седьмой раз уступил в финале главного еврокубка, что является антирекордом турнира.
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