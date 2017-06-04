Число пострадавших в давке в Турине составило более 1,5 тыс. человек

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Такие окончательные данные по инциденту сообщила префектура города.

«1527 болельщикам понадобилось оказание медпомощи. Наибольшее опасение врачей вызывает состояние трех человек, в том числе одного ребенка», — говорится в распространенном заявлении властей.

Как указывают в префектуре, причиной возникновения паники стал «массовый психоз перед террористической опасностью». Причины массового исхода публики с площади выясняются.

В субботу «Ювентус» в финале турнира, который прошел в Кардиффе, проиграл «Реалу» со счетом 1:4.

На площади Сан-Карло в Турине посмотреть матч собралось около 20 тысяч болельщиков «Ювентуса». После третьего гола «Реала» в толпе началась паника и люди стали убегать с площади.

«Реал» стал первым клубом, дважды подряд одержавшим победу в Лиге чемпионов, которая в 1992 году пришла на смену Кубку европейских чемпионов. «Ювентус» в седьмой раз уступил в финале главного еврокубка, что является антирекордом турнира.