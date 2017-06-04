Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29973915/
4 июня 2017, 14:14 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Число пострадавших в давке в Турине составило более 1,5 тыс. человек

РИМ, 4 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Более 1,5 тыс. человек обратились за оказанием медицинской помощи после давки в центре итальянского города Турина, где более 20 тыс. болельщиков футбольного клуба «Ювентус» собрались в субботу вечером на коллективный просмотр финального матча Лиги чемпионов с испанским «Реалом».

Число пострадавших в давке в Турине составило более 15 тыс. человек - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

Такие окончательные данные по инциденту сообщила префектура города.

«1527 болельщикам понадобилось оказание медпомощи. Наибольшее опасение врачей вызывает состояние трех человек, в том числе одного ребенка», — говорится в распространенном заявлении властей.

Как указывают в префектуре, причиной возникновения паники стал «массовый психоз перед террористической опасностью». Причины массового исхода публики с площади выясняются.

В субботу «Ювентус» в финале турнира, который прошел в Кардиффе, проиграл «Реалу» со счетом 1:4.

На площади Сан-Карло в Турине посмотреть матч собралось около 20 тысяч болельщиков «Ювентуса». После третьего гола «Реала» в толпе началась паника и люди стали убегать с площади.

«Реал» стал первым клубом, дважды подряд одержавшим победу в Лиге чемпионов, которая в 1992 году пришла на смену Кубку европейских чемпионов. «Ювентус» в седьмой раз уступил в финале главного еврокубка, что является антирекордом турнира.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
4 июня

Сорокин: работы по подготовке газона на стадионе "Санкт-Петербург" идут по графику

ФК "Тосно" подпишет новый контракт с тренером Парфеновым 12 июня

Сборная России победила команду Грузии и вышла в полуфинал этапа ЧЕ по регби-7