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— «Реал» можно назвать континентальной сборной, — начал Газзаев. — Успех мадридцев подтверждает высочайший уровень исполнительского мастерства, позволяющий навязывать атакующую игру любому сопернику. Четкая реализация голевых ситуаций в командных розыгрышах и быстрых контратаках позволили одолеть плотную оборону «Ювентуса», которая очень хорошо выглядела в национальном первенстве и Лиге чемпионов.

— Ждали большего от итальянской команды?

— Не стоит, исходя из результата, говорить, что «Ювентус» был слаб. Поначалу подопечные Аллегри пытались вести активную игру на чужой половине поля, прессинговать, отбирать мяч, создавать моменты. Туринцы отличаются очень высокой организацией игры, дисциплинированно выполняют тактические схемы и индивидуальные тактические функции. Несмотря на это, в современном футболе все решает высокая индивидуальная и техническая оснащенность.

— Особенно это касается «королевского клуба»?

— «Реал» по определению и традициям старается играть в атакующей манере. На протяжении всей истории философией клуба стала борьба за высшее достижение в любом турнире. В Мадрид приглашают футболистов с высоким индивидуальным мастерством, техническим оснащением и тактической выучкой. В «Реале» практически на каждой позиции играют профессионалы высокого класса.

— Серьезных конкурентов у «Реала» нет?

— Конечно, победитель Лиги чемпионов и национального первенства считается сильнейшей европейской командой. В целом мы видим огромное преимущество испанского футбола и его доминирование на клубной и международной арене в последние 10 лет.

— Многие говорят, что в мировом футболе становится все меньше ярких исполнителей.

— Талантливых и сильных игроков действительно не уж так много. Они выделяются культурой паса, быстротой мышления и исполнения любого технического элемента и тактического действия. Детские тренеры должны в начальной стадии подготовки развивать индивидуальные качества и техническое оснащение, а уже потом заниматься физической и тактической подготовкой.