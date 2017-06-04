Джанлуиджи Буффон: У меня будет еще один шанс выиграть Лигу чемпионов
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после поражения в финале Лиги чемпионов от «Реала» рассказал, что не теряет шансов выиграть этот трофей.
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Матч в Кардиффе закончился со счетом 4:1 в пользу «Реала», который второй год подряд становится победителем турнира.
«У меня есть еще один год контракта, следовательно, у меня есть еще один шанс выиграть Лигу чемпионов. Конечно, нам будет трудно выступить лучше, чем в этом году. Мы могли сделать нечто невероятное, но, к сожалению, не смогли», — сказал Буффон в эфире Sky Sport Italia.
Стоит отметить, что 39-летний Буффон вместе с «Ювентусом» проиграл третий финал Лиги чемпионов — 2002, 2015 и 2017.
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