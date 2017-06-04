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4 июня 2017, 12:52 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

ЦСКА занял 11-е место на КЕЧ, не проиграв ни одного матча в основное время

Московский ЦСКА в матче за 11-е место в Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу в Назаре (Португалия) уверенно переиграл грузинское «Динамо» из Батуми со счётом 6:3.

Дубль оформил Алексей Колбанов.

Отметим, что «армейцы» в десяти матчах турнира, включая квалификацию, одержали восемь побед, а оба поражения потерпели не в основное время.

Пляжный футбол. Кубок европейских чемпионов. Назаре, Португалия
Плей-офф. Матч за 11-е место.

ЦСКА (Москва, Россия) — «Динамо» (Батуми, Грузия) — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0).
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