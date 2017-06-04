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4 июня 2017, 12:30 | Футбол: Еврокубки | УНИАН

Зинедин Зидан: Я — не лучший тренер мира

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы в финале Лиги чемпионов над «Ювентусом» заявил, что не считает себя лучшим в мире.

Наставник Реала впервые в истории привел свой клуб к двум победам в Лиге чемпионов кряду. Увеличить
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«Сезон получился великолепным. Нужно поздравить всех игроков и этот великий клуб. Если мы и дальше будем работать в таком же темпе, то с теми игроками, которые у нас есть, можно добиться очень многого. Я очень счастлив. Может быть, по мне этого не видно, но в глубине души я очень доволен. Я лучший тренер мира? Нет-нет, что вы, я себя таковым не считаю», — отметил Зидан, чьи слова цитирует Marca.

Под руководством Зидана «Реал» стал первой командой, которая выиграла Лигу чемпионов дважды подряд. Кроме того, «Королевский клуб» впервые за 59 лет в одном сезоне триумфовал в Кубке чемпионов и чемпионате Испании одновременно.

Напомним, вчерашний поединок в Кардиффе завершился победой «Реала» над «Ювентусом» со счетом 4:1.

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