Роналду: Тем, кто меня критиковал, придётся вновь выключить свои шарманки
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду после победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов обратился к своим критикам.
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© AP 2017
Португалец оформил дубль.
«Я ответил на поле. Тем, кто меня критиковал, придётся вновь выключить свои шарманки», — цитирует португальца SBS TV.
Роналду в пятый раз подряд и в шестой раз за карьеру стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив в этом сезоне 12 голов в главном клубном турнире Европы. 32-летний форвард также является лучшим голеадором в истории ЛЧ — всего на его счету 105 голов.
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