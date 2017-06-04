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4 июня 2017, 12:25 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Роналду: Тем, кто меня критиковал, придётся вновь выключить свои шарманки

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду после победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов обратился к своим критикам.

Нападающий Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> после победы над <span class=error>Ювентусом</span> (4:1) в финале Лиги чемпионов обратился к своим критикам. Увеличить
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© AP 2017

Португалец оформил дубль.

«Я ответил на поле. Тем, кто меня критиковал, придётся вновь выключить свои шарманки», — цитирует португальца SBS TV.

Роналду в пятый раз подряд и в шестой раз за карьеру стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив в этом сезоне 12 голов в главном клубном турнире Европы. 32-летний форвард также является лучшим голеадором в истории ЛЧ — всего на его счету 105 голов.

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