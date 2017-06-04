Роналду: Тем, кто меня критиковал, придётся вновь выключить свои шарманки

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Португалец оформил дубль.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 Финал, 3.06.2017, 21:45 1:4 Ювентус Реал

«Я ответил на поле. Тем, кто меня критиковал, придётся вновь выключить свои шарманки», — цитирует португальца SBS TV.

Роналду в пятый раз подряд и в шестой раз за карьеру стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив в этом сезоне 12 голов в главном клубном турнире Европы. 32-летний форвард также является лучшим голеадором в истории ЛЧ — всего на его счету 105 голов.