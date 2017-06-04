Роналду в ряду супергероев. Все дубли и хет-трики в финалах ЛЧ

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Португальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в финале Лиги чемпионов и внёс решающий вклад в победу испанской команды над «Ювентусом». Действующий обладатель «Золотого мяча» вошёл в число великих игроков, которым удавалось забить два и более голов в решающем матче главного еврокубка. Вспоминаем все предыдущие случаи.

Кубок чемпионов — 1955/56.

В ранние годы существования Кубка чемпионов дубли и хет-трики в финалах были не такой уж редкостью. В частности, в первом розыгрыше турнира двумя голами в решающем матче отметился испанец аргентинского происхождения Эктор Риаль. Дубль нападающего помог «Реалу» взять верх над «Реймсом» в Париже со счётом 4:3. Второй точный удар Риаля на 79-й минуте и стал победным.

Кубок чемпионов — 1959/60.

«Реал» в те времена выиграл Кубок чемпионов пять раз подряд. Особенно результативным получился финал сезона-1959/60. Финальный матч, в котором испанская команда встретилась с «Айнтрахтом», проходил в Глазго и завершился в пользу Мадрида с потрясающим счётом 7:3. Покер в составе победителей сотворил Ференц Пушкаш, ещё три мяча забил Альфредо Ди Стефано. У немцев дубль сделал Эрвин Штайн.

Кубок чемпионов — 1961/62.

«Бенфика» сменила «Королевский клуб» на европейском троне, завоевав следующие два Кубка чемпионов. Финал сезона-1961/62 тоже получился богатым на забитые мячи. Лиссабонские «орлы» переиграли «Реал» — 5:3. У гостей блистал Пушкаш, оформивший хет-трик к 38-й минуте. Но при счёте 3:3 своё веское слово сказал великий Эйсебио. Португалец забил два гола, которые обеспечили «Бенфике» победу.

Кубок чемпионов — 1962/63.

В очередном сезоне «Бенфика» сыграла в финале с «Миланом» на «Уэмбли». Интересно, что счёт в этой игре был открыт благодаря голу Эйсебио, который нацеливался на второй дубль. Однако теперь героем стал другой снайпер — Жозе Альтафини. Два точных удара бразильского нападающего, заигранного за сборную Италии, подарили «Милану» первый в истории клуба Кубок чемпионов.

Кубок чемпионов — 1963/64.

Отстоять звание лучшей команды Европы «Милану» не удалось. Но его сменил на европейском троне другой миланский клуб — «Интер». В финале Кубка чемпионов сезона-1963/64 «нерадзурри» одолели «Реал» — 3:1. Героем этой встречи стал нападающий «Интера» Сандро Маццола. На два его гола не смогли ничем ответить даже Пушкаш с Ди Стефано.

Кубок чемпионов — 1967/68.

В 1968 году обладателем Кубка чемпионов впервые стал «Манчестер Юнайтед». Английская команда в решающем матче на «Уэмбли» разгромила в дополнительное время «Бенфику» со счётом 4:1. Первый и последний голы финала забил легендарный нападающий манкунианцев Бобби Чарльтон. Эта победа была особенной для «МЮ» и по той причине, что состоялась спустя 10 лет после мюнхенской авиакатастрофы.

Кубок чемпионов — 1968/69.

Новый финал Кубка чемпионов подарил нового героя. «Милан» разгромил в Мадриде «Аякс» (4:1), а звездой вечера стал нападающий Пьерино Прати. Первые два гола в его исполнении, по сути, предопределили исход противостояния, а третий забитый мяч Прати снял все вопросы о победителе. Благодаря хет-трику итальянец поделил второе место в споре бомбардиров с Йоханом Кройфом.

Кубок чемпионов — 1971/72.

Зато Кройф стал следующим игроком, который сумел забить в финале Кубка чемпионов более одного мяча. В финале розыгрыша сезона-1971/72 дубль голландского нападающего принёс победу «Аяксу». Команда из Амстердама выиграла у «Интера» со счётом 2:0. Сам Кройф благодаря двум голам попал в число лучших голеадоров, опередив, в частности, будущего тренера ЦСКА Артура Жорже.

Кубок чемпионов — 1973/74.

Три года подряд «Аякс» завоёвывал звание сильнейшего клуба Европы, но потом трофей перешёл на три сезона к «Баварии». Первая победа немецкого клуба в Кубке чемпионов была по-своему уникальной. Это единственный случай, когда финал турнира переиграли. Сперва «Бавария» и «Атлетико» выдали ничью 1:1, а ещё через два дня мюнхенцы разгромили соперника — 4:0. Ули Хёнесс и Герд Мюллер оформили по дублю.

Кубок чемпионов — 1988/89.

Два гола двух игроков в финале Кубка чемпионов болельщики увидели ещё спустя 15 лет. В этом случае героями стали Руд Гуллит и Марко ван Бастен. Голландцы из «Милана» разрывали оборону «Стяуа» как хотели, а в результате дело завершилось разгромом — 4:0. Ван Бастен с десятью забитыми мячами выиграл титул лучшего бомбардира Кубка чемпионов.

Лига чемпионов — 1993/94.

Через пять лет «Милан» забил в финале Лиги чемпионов четыре безответных гола «Барселоне». Команда Фабио Капелло удивила в том матче многих специалистов, называвших фаворитом каталонцев. «Барселона» не справилась с нападающим итальянцев Даниеле Массаро. Он забил первые два гола, после которых «Милан» уже добивал соперника.

Лига чемпионов — 1996/97.

Единственная победа дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов состоялась в матче с «Ювентусом» Зинедина Зидана. Команда Оттмара Хитцфельда переиграла в Мюнхене «Старую синьору» со счётом 3:1. Результат сделали точные удары нападающего Карла-Хайнца Ридле, который сотворил дубль в течение пяти минут первого тайма.

Лига чемпионов — 2004/05.

Невероятный по сценарию матч «Милана» с «Ливерпулем» не забыть до сих пор. К перерыву итальянская команда вела 3:0, причём два гола в её составе забил нападающий Эрнан Креспо. Аргентинца наверняка признали бы главным героем финала, если бы после перерыва не начали происходить чудеса. «Ливерпуль» отыгрался, а в серии пенальти завоевал кубок Лиги чемпионов.

Лига чемпионов — 2006/07.

Прошло два года, и «Милан» с «Ливерпулем» снова поспорили за самый престижный клубный трофей Европы. На сей раз сценарий у финала был более предсказуемый. Итальянская команда победила со счётом 2:1, а автором обоих голов «россонери» стал Филиппо Индзаги. Форвард не спешил забивать, сохраняя голы на концовки таймов, так что «Ливерпулю» уже не хватило времени перевернуть всё с ног на голову.

Лига чемпионов — 2009/10.