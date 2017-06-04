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TUTTOSPORT: «ПОСТОЯННЫЕ ПОБЕДЫ РАССЛАБИЛИ».

Туринское издание опубликовало на первой полосе два больших снимка. На одном «Юве» в шестой раз кряду празднует чемпионство, на втором — третью за три года победу в Кубке Италии.

Далее главный редактор Паоло Де Паола выражает мнение, что именно постоянные успехи на внутренней арене в какой-то степени помешали «Старой синьоре» в Кардиффе. Мол, команда стала чересчур верить в свои силы.

«Нужно честно признать: в Кардиффе слабо сыграли именно те, от кого больше всего ждали. И Буффон с Бонуччи, и Пьянич с Дани Алвесом. А особенно Дибала с Игуаином. «Ювентус» проиграл по всем статьям. В том числе тактически, потому что после регулярных ошибок Дибалы тройка Модрич — Каземиру — Кроос выскакивала на несчастных Хедиру и Пьянича.

Именно в таких матчах нужно прыгать выше головы, дорогой Аллегри. Иначе «Юве» так и останется королем только в Италии. Кажется, чувство полного превосходства над остальными в серии А — именно то, что помешало команде выдать свой максимум. Как это изменить? Это вопрос к в первую очередь к президенту клуба Андреа Аньелли.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Финал, 4.06.2017, 3:00 5:1 Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз

CORRIERE DELLO SPORT: «МОДРИЧ ВЗЛЕТАЕТ — “ЮВЕ” ИСЧЕЗАЕТ».

— «Юве» проиграл этот финал худшим образом из всех возможных, — написал в своей статье босс римской газеты Алессандро Вокалелли. — Мы стали свидетелями того, как соперник включил свои «турбины» и легко расправился с командой, у которой просто не нашлось мастеров такого калибра как Роналду. Не нашлось игроков, способных решить исход матча в свою пользу. Успех «Реала» на сто процентов заслуженный.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: «УЖАСНАЯ НОЧЬ».

«Проклятие!» — с таким заголовком вышла ведущая спортивная газета Италии. «Ювентус» опять проиграл в финале и это действительно все больше напоминает историю «Бенфики».

— Это была ужасная ночь, — пишет La Gazzetta. — Ужасная, потому что после достойного и бесстрашного первого тайма от команды Аллегри не осталось ничего. Ужасная, потому что от Буффона до Дибалы никто не заслужил за свою игру позитивной оценки. Ужасная, потому что «Юве» пропустил сразу четыре мяча, хотя до этого за весь турнир пропустил всего три. Ужасная, потому что все болельщики успели поверить, что чудо возможно. Ужасная, потому что проклятие становится все более устрашающим: «Юве» проиграл седьмой финал турнира из девяти….

«КРОВЬ НА МРАМОРЕ».

Целая полоса в газете посвящена событиям на площади «Сан Карло» в Турине. При просмотре финала на большом экране случилась давка, ранено 1400 человек. 8 из них, в том числе ребенок, получили серьезные травмы.

Всего на площади собралось порядка 30 тысяч человек. Все случилось в концовке матча, когда «Реал» вел уже 3:1. Причиной паники послужили два мощных взрыва, которые толпа приняла за теракт. На самом деле это были петарды, но… (по другой версии толпу напугало громкое падение большой металлической лестницы у входа в метро — звук раздался на противоположной стороне перехода, и люди приняли его за взрыв). Находившиеся рядом со взрывами рванули в сторону, сметая барьеры. В образовавшейся давке тяжело пострадали 8 человек. 7-летний ребенок находится в реанимации.

Когда площадь освободили от людей, ее вид ужасал: груды мусора и помятых ограждений вперемешку с брошенными шарфами и кровавыми пятнами на мраморном покрытии.

«Я в шоке. Я был на стадионе “Эйзель” в мае 85-го. И испытал сегодня похожие чувства», — сказал один из фанатов. Напомним, 32 года назад в Брюсселе «Ювентус» встречался в финале Кубка чемпионов с «Ливерпулем», и при обрушении трибуны погибло 39 человек. В основном поклонников туринского клуба.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">200 injured in Juventus fan panic after bomb scare <a href="https://t.co/QYJEQtLY3Q">https://t.co/QYJEQtLY3Q</a> <a href="https://t.co/skDS3A1cRk">pic.twitter.com/skDS3A1cRk</a></p>— AFP news agency (@AFP) <a href="https://twitter.com/AFP/status/871128310293696512">3 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>