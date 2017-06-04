Число пострадавших в давке в Турине выросло до тысячи
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Более тысячи человек пострадали в давке, произошедшей на площади
Сан-Карло в Турине во время финального матча Лиги Чемпионов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на итальянскую полицию. В финале в Кардиффе мадридский «Реал» обыграл туринский «Ювентус» со счетом 4:1.
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Видимо, что-то случилось...
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В туринской
«Я видел, как люди в толпе в панике ринулись по направлению к экрану. Они бежали, падали на землю», — заявил журналист агентства Assosiated Press Брайан Хендри. У людей разные версии по поводу причины произошедшего:
По разным данным, давка произошла либо
Префект Турина Ренато Сакконе призвал дождаться окончания расследования причин давки.
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