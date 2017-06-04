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4 июня 2017, 12:10 | Футбол: Еврокубки | РИА Новости

Число пострадавших в давке в Турине выросло до тысячи

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Более тысячи человек пострадали в давке, произошедшей на площади Сан-Карло в Турине во время финального матча Лиги Чемпионов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на итальянскую полицию. В финале в Кардиффе мадридский «Реал» обыграл туринский «Ювентус» со счетом 4:1.

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В туринской фан-зоне собралось более двадцати тысяч человек, чтобы поддержать местный «Ювентус», игравший в Кардиффе против мадридского «Реала». После третьего гола испанской команды (матч завершился победой «Реала» со счетом 4:1) прозвучал хлопок. Люди запаниковали, началась давка.

«Я видел, как люди в толпе в панике ринулись по направлению к экрану. Они бежали, падали на землю», — заявил журналист агентства Assosiated Press Брайан Хендри. У людей разные версии по поводу причины произошедшего: кто-то слышал выстрел, кто-то — взрыв, добавил репортер.

По разным данным, давка произошла либо из-за взрыва нескольких петард, либо из-за обрушения металлических ворот. Несколько человек, в том числе 4-летний ребенок, находятся в больницах города в критическом состоянии.

Префект Турина Ренато Сакконе призвал дождаться окончания расследования причин давки.

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