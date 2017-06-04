Число пострадавших в давке в Турине выросло до тысячи

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В туринской фан-зоне собралось более двадцати тысяч человек, чтобы поддержать местный «Ювентус», игравший в Кардиффе против мадридского «Реала». После третьего гола испанской команды (матч завершился победой «Реала» со счетом 4:1) прозвучал хлопок. Люди запаниковали, началась давка.

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«Я видел, как люди в толпе в панике ринулись по направлению к экрану. Они бежали, падали на землю», — заявил журналист агентства Assosiated Press Брайан Хендри. У людей разные версии по поводу причины произошедшего: кто-то слышал выстрел, кто-то — взрыв, добавил репортер.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Le chaos provoqué par la fausse alerte à la bombe à <a href="https://twitter.com/hashtag/Turin?src=hash">#Turin</a> a fait 1400 blessés, certains graves. Pas clair si psychose ou bêtise humaine. <a href="https://t.co/lhAKdMkviI">pic.twitter.com/lhAKdMkviI</a></p>— Gardenia Trezzini (@gardenews) <a href="https://twitter.com/gardenews/status/871289258727886848">4 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

По разным данным, давка произошла либо из-за взрыва нескольких петард, либо из-за обрушения металлических ворот. Несколько человек, в том числе 4-летний ребенок, находятся в больницах города в критическом состоянии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Turin stampede: 1,000 injured, Italian police say <a href="https://t.co/0PBoHuCPNu">https://t.co/0PBoHuCPNu</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Italian?src=hash">#Italian</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Turin?src=hash">#Turin</a></p>— updotnews (@updotnews) <a href="https://twitter.com/updotnews/status/871289178918502400">4 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Префект Турина Ренато Сакконе призвал дождаться окончания расследования причин давки.