В результате давки в Турине пострадали более тысячи болельщиков

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Финальный матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» оказался настоящим праздником футбола, не оправдав опасения тех, кто ожидал идеальной оборонительной игры от «бьянконери» и долгих и мучительных попыток «сливочных» ее вскрыть, прерываемых вылазками соперника в контратаки.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 Финал, 3.06.2017, 21:45 1:4 Ювентус Реал

Первый гол случился уже на 20-й минуте: Криштиану Роналду забил в третьем для себя финале ЛЧ, так легко отклеившись от Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи прямо в центре их штрафной, словно это было предматчевая тренировка. Весь мир, твердивший, как мантру, слова о том, что у «Ювентуса» нет изъянов в обороне (и, кстати, почти не грешивший против правды), в этот момент был просто шокирован. Но финал Лиги чемпионов на то и финал, что в нем сложно устроить все по шаблону.

Шокированы были не только болельщики, в нокауте был и сам «Ювентус». В этом признался после матча и легендарный вратарь «бьянконери» Джанлуиджи Буффон:

«Мы очень разочарованы, поскольку думали, что сделали все возможное для того, чтобы наконец-то выиграть Лигу чемпионов.

Мы провели отличный первый тайм и доставили «Реалу» большие проблемы, поэтому немного шокированы тем, как все закончилось.

Очевидно, что для победы в таком турнире нужно одолевать любые препятствия. Возможно, в первом тайме мы отдали много сил, но не извлекли из этого пользу. Во второй половине проявились класс, сила и умение «Реала» побеждать в таких матчах. Они выиграли заслуженно, — приводит слова голкипера Football Italia.

Первый тайм действительно получился равным. По ударам в створ «Ювентус» даже превосходил «Реал», имея четыре удара против одного-единственного у оппонента, превратившегося в гол. Кейлор Навас один раз серьезно выручил после дальнего удара Миралема Пьянича точно в левый угол, а вот во второй раз уже не спас: великолепным ударом через себя Марио Манджукич отправил мяч точно за шиворот невысокому костариканскому голкиперу.

Казалось, что матч так и будет проходить дальше в равном ключе, однако во втором тайме на поле словно показался другой «Реал» и совершенно другой «Ювентус». Точнее, «Реал» играл в свой обычный футбол: контроль мяча, постепенное сжимание «тисков» вокруг обороны соперника, навесы. А вот «бьянконери» решили отдать «сливочным» инициативу, окончательно перейдя на модель «оборона — редкие, но меткие выходы в контратаку», которую от них ожидали с самого начала.

Однако отдавать инициативу в матче с «королевским клубом» смерти подобно. Успешно играть в такой манере против «Реала» мог только знающий все его недостатки «Атлетико» в своей лучшей форме. Во всех остальных случаях «сливочные» с радостью забирали мяч и играли в красивый футбол, создавая множество опасных комбинаций, то есть занимались своим любимым делом. Так случилось и в этом матче, и три гола, влетевшие в ворота Буффона без особых шансов для вратаря, стали лучшим этому подтверждением.

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес после матча признал, что с обороной у «Ювентуса» творилось что-то непонятное.

«Нам удалось сравнять счет, но во втором тайме «Реал» просто играл лучше нас. Я думаю, мы могли этого ожидать — суть в том, что мы защищались не так качественно, как обычно.

Цитата Если не поддерживать концентрацию и напор на высшем уровне в течение всего матча, то «Реал» накажет, учитывая, какие таланты есть у него в распоряжении.

А главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в интервью официальному сайту УЕФА посетовал на несправедливость футбола.

«В первом тайме мы играли красиво, но во втором «Реал» прибавил, и нам оказалось нечем ответить. Футбол бывает кошмарным. После ударов Пьянича и Касемиро были рикошеты, но мяч влетел в сетку лишь в одном случае.

При счете 1:2 мы даже создали несколько моментов, но не смогли ими воспользоваться. Надо исправлять то, как мы реагируем на некоторые игровые ситуации, нужно лучше распоряжаться мячом. Научиться понимать, когда ускорять игру, а когда замедлять.

Не думаю, что для «Ювентуса» закончилась какая-то эра. Буффон и Бардзальи будут с нами и в следующем году, они еще много могут нам дать.

Конечно, команде надо развиваться, чтобы выйти на более высокий уровень в плане техники игры. После отпуска вернемся к работе с новой мотивацией. Футбол дает шанс попробовать еще раз в новом сезоне.

Наставник «Реала» Зинедин Зидан политкорректно высказался по поводу силы «Ювентуса», но подчеркнул уникальность достижения своих подопечных, которые стали первой командой, защитившей титул обладателя Лиги чемпионов.

«Мы счастливы, так как никому не удавалось сделать этого прежде. Мы упорно работали ради этого дубля — победы в Примере и Лиге чемпионов. Когда ты в великом клубе, с такими игроками, можно работать и творить удивительные вещи.

Мы играли против очень сильного «Ювентуса» и действительно помучились в первом тайме, но во втором мы были физически более собраны, хорошо играли с мячом и заслужили победу по итогам матча.

У «Ювентуса» был потрясающий сезон, мы оба заслуживали участия в финале. В итоге мы выиграли, но и они провели отличный матч, они — большой клуб и всегда будут в моем сердце. Я провел пять лет в «Юве», и они всегда будут со мной.

32-летний нападающий «Реала» Криштиану Роналду, отличившийся в этом матче дублем,

«Я очень рад, предельно мотивирован, а мой возраст в паспорте — это всего лишь цифры. Я чувствую себя как мальчишка!

Я провел еще один великолепный сезон. Мы с партнерами сделали дубль — выиграли два турнира. Цифры не врут. Я очень рад. Это один из лучших моментов в моей карьере. Я рад, что у меня есть возможность говорить это каждый год. Финал получился равным. «Юве» здорово играл в первом тайме, создавал моменты, но после перерыва мы заиграли лучше.

Думаю, это лучший второй тайм «Реала» в этом сезоне. Выиграть Лигу чемпионов очень сложно, особенно если сражаешься с командой, которая пропустила всего три мяча за весь розыгрыш..

К слову, Роналду стал только третьим игроком в истории после Ференца Пушкаша и Альфредо Ди Стефано (оба — легенды «Реала»), забившим четыре в финале Лиги чемпионов. Второй гол в ворота Буффона стал для португальца юбилейным, 600-м в карьере.

Однако праздник футбола исторических достижений оказался омрачен страшной давкой, в которой пострадали тысячи болельщиков с обеих сторон.

По информации Gazzetta Dello Sport, на площади Сан-Карло, где был организован просмотр для тех, кто не попал на стадион, множество фанатов следило за матчем на большом экране, и после завершения встречи все начали расходиться.

Образовалась давка, шум, грохот и неразбериха, которые пугали даже тех, у кого не было повода беспокоиться. В результате большое количество людей беспорядочно металось по улицам, усугубляя и без того опасную ситуацию.

По рассказам очевидцев, масла в огонь подлила неуместная шутка мальчика, взорвавшего петарду и объявившего, что это была бомба.

Пострадали в том числе и дети, в тяжелом состоянии находятся десять человек.