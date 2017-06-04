Перес: Зидан выиграл для «Реала» все, никаких проблем с новым контрактом не будет

«Реал» в субботу в финале Лиги чемпионов в Кардиффе разгромил туринский «Ювентус» — 4:1. Зидан вместе с мадридским клубом стал первым, кто после формирования Лиги чемпионов в 1991 году сумел выиграть главный еврокубок дважды подряд с одной командой. Также «Реал» в завершившемся сезоне завоевал титул чемпиона Испании.

«Зидан — это тот человек, которому все “мадридисты” должны быть благодарны. Он за 17 месяцев сделал то, что никто не сможет повторить. Он не подтвердил, останется ли в “Реале”? Он так выразился, чтобы освободиться от давления. Он говорил, что еще ничего не выиграл, но теперь он выиграл все. Мы будем говорить с Зизу о контракте, и никаких проблем не возникнет. Если бы я мог, я бы их всех оставил в нашем клубе навсегда», — приводит слова Переса Football Espana.

Действующий контракт Зидана с «Реалом» истекает летом 2018 года.