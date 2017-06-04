СМИ: Число пострадавших в давке в Турине при просмотре финала ЛЧ возросло до 600

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«Ювентус» в субботу в Кардиффе проиграл в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» со счетом 1:4.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 Финал, 3.06.2017, 21:45 1:4 Ювентус Реал

В фан-зоне в Турине за ходом матча, который транслировался на большом экране, наблюдали почти 20 тысяч человек. После третьего гола «Реала», предположительно, произошло несколько взрывов петард, после чего в толпе возникла паника и давка. Изначальное количество пострадавших оценивалось в 200 человек.

На данный момент не установлена причина давки. По одной из версий, паника возникла из-за взрывов петард, по другой — из-за падения металлических ворот на тротуар. По последним данным несколько человек находятся в больнице в критическом состоянии, в том числе 4-летний ребенок. Очевидцы событий сравнили давку в Турине с трагедией на бельгийском стадионе «Эйзель» во время финала Кубка чемпионов в мае 1985 года между «Юве» и «Ливерпулем», когда в результате обрушения стены одной из трибун погибло 39 человек, сотни были ранены.

Агентство Франс Пресс выложило в своем аккаунте в Twitter видео инцидента.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">200 injured in Juventus fan panic after bomb scare <a href="https://t.co/QYJEQtLY3Q">https://t.co/QYJEQtLY3Q</a> <a href="https://t.co/skDS3A1cRk">pic.twitter.com/skDS3A1cRk</a></p>— AFP news agency (@AFP) <a href="https://twitter.com/AFP/status/871128310293696512">3 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>