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4 июня 2017, 9:50 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

СМИ: Число пострадавших в давке в Турине при просмотре финала ЛЧ возросло до 600

МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт. Число пострадавших футбольных болельщиков в давке в фан-зоне Турина, которая случилась во время просмотра финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и мадридским «Реалом», возросло до 600 человек, сообщает Football Italia.

Группа Black Eyed Peas выступает перед финалом Лиги чемпионов в Кардиффе. Увеличить
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© Reuters

«Ювентус» в субботу в Кардиффе проиграл в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» со счетом 1:4.

В фан-зоне в Турине за ходом матча, который транслировался на большом экране, наблюдали почти 20 тысяч человек. После третьего гола «Реала», предположительно, произошло несколько взрывов петард, после чего в толпе возникла паника и давка. Изначальное количество пострадавших оценивалось в 200 человек.

На данный момент не установлена причина давки. По одной из версий, паника возникла из-за взрывов петард, по другой — из-за падения металлических ворот на тротуар. По последним данным несколько человек находятся в больнице в критическом состоянии, в том числе 4-летний ребенок. Очевидцы событий сравнили давку в Турине с трагедией на бельгийском стадионе «Эйзель» во время финала Кубка чемпионов в мае 1985 года между «Юве» и «Ливерпулем», когда в результате обрушения стены одной из трибун погибло 39 человек, сотни были ранены.

Агентство Франс Пресс выложило в своем аккаунте в Twitter видео инцидента.

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