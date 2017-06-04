СМИ: Число пострадавших в давке в Турине при просмотре финала ЛЧ возросло до 600
МОСКВА, 4 июн —
Р-Спорт. Число пострадавших футбольных болельщиков в давке в фан-зоне Турина, которая случилась во время просмотра финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и мадридским «Реалом», возросло до 600 человек, сообщает Football Italia.
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Видимо, что-то случилось...
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«Ювентус» в субботу в Кардиффе проиграл в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» со счетом 1:4.
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На данный момент не установлена причина давки. По одной из версий, паника возникла
Агентство Франс Пресс выложило в своем аккаунте в Twitter видео инцидента.
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