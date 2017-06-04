Около 200 фанатов «Ювентуса» пострадали в давке в фан-зоне Лиги чемпионов в Турине

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«Ювентус» в субботу в Кардиффе проиграл в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» со счетом 1:4. В фан-зоне в Турине за ходом матча, который транслировался на большом экране, наблюдали почти 20 тысяч человек.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 Финал, 3.06.2017, 21:45 1:4 Ювентус Реал

После третьего гола «Реала» произошло несколько взрывов петард, после чего в толпе возникла паника. Люди начали разбегаться, что привело к давке, в результате которой пострадали около 200 болельщиков.

По сообщению источника, как минимум двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, сообщается, что до сих пор не удается найти 3-летнего ребенка.