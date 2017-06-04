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4 июня 2017, 9:44 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Около 200 фанатов «Ювентуса» пострадали в давке в фан-зоне Лиги чемпионов в Турине

МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт. Около 200 болельщиков «Ювентуса» пострадали из-за давки в фан-зоне в Турине во время просмотра финала Лиги чемпионов после взрывов петард, сообщает Football Italia.

Группа Black Eyed Peas выступает перед финалом Лиги чемпионов в Кардиффе. Увеличить
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«Ювентус» в субботу в Кардиффе проиграл в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» со счетом 1:4. В фан-зоне в Турине за ходом матча, который транслировался на большом экране, наблюдали почти 20 тысяч человек.

После третьего гола «Реала» произошло несколько взрывов петард, после чего в толпе возникла паника. Люди начали разбегаться, что привело к давке, в результате которой пострадали около 200 болельщиков.

По сообщению источника, как минимум двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, сообщается, что до сих пор не удается найти 3-летнего ребенка.

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СМИ: Число пострадавших в давке в Турине при просмотре финала ЛЧ возросло до 600

МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт. Число пострадавших футбольных болельщиков в давке в фан-зоне Турина, которая случилась во время просмотра финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и мадридским «Реалом», возросло до 600 человек, сообщает Football Italia.
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