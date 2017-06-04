Около 200 фанатов «Ювентуса» пострадали в давке в фан-зоне Лиги чемпионов в Турине
МОСКВА, 4 июн —
Р-Спорт. Около 200 болельщиков «Ювентуса» пострадали из-за давки в фан-зоне в Турине во время просмотра финала Лиги чемпионов после взрывов петард, сообщает Football Italia.
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«Ювентус» в субботу в Кардиффе проиграл в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» со счетом 1:4. В
После третьего гола «Реала» произошло несколько взрывов петард, после чего в толпе возникла паника. Люди начали разбегаться, что привело к давке, в результате которой пострадали около 200 болельщиков.
По сообщению источника, как минимум двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, сообщается, что до сих пор не удается найти 3-летнего ребенка.
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