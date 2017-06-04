Аллегри: «Ювентус» не смог ответить во втором тайме на рывок «Реала» в финале ЛЧ

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«Ювентус» в субботу в финале Лиги чемпионов в Кардиффе уступил мадридскому «Реалу» со счетом 1:4. После первого тайма счет был равным (1:1).

«В первом тайме мы играли красиво, но во втором “Реал” нажал на педаль газа, и нам оказалось нечем ответить. Футбол может быть кошмаром. После ударов (Миралема) Пьянича и Каземиро были рикошеты, но мяч влетел в сетку лишь в одном из этих случаев», — сказал Аллегри, слова которого приводятся на сайте УЕФА.

«Хочу поздравить своих ребят с хорошей работой — это был потрясающий сезон. Мы выиграли чемпионат и Кубок Италии, дошли до финала Лиги чемпионов. Мне остается только поблагодарить их, — добавил Аллегри. — “Реал” вышел в финал не случайно — у этой команды отличные игроки. После второго пропущенного мяча нужно было не выпадать из игры и пытаться переломить ситуацию. Покритиковать могу разве что за это».