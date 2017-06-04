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4 июня 2017, 9:43 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Аллегри: «Ювентус» не смог ответить во втором тайме на рывок «Реала» в финале ЛЧ

МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт. Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что его команда не смогла ответить на резкое усиление игры мадридским «Реалом» во втором тайме финала Лиги чемпионов.

<em>МОСКВА 4 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Главный тренер туринского <span class=error>Ювентуса</span> Массимилиано Аллегри заявил что его команда не смогла ответить на резкое усиление игры мадридским Реалом во втором тайме финала Лиги чемпионов. Увеличить
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«Ювентус» в субботу в финале Лиги чемпионов в Кардиффе уступил мадридскому «Реалу» со счетом 1:4. После первого тайма счет был равным (1:1).

«В первом тайме мы играли красиво, но во втором “Реал” нажал на педаль газа, и нам оказалось нечем ответить. Футбол может быть кошмаром. После ударов (Миралема) Пьянича и Каземиро были рикошеты, но мяч влетел в сетку лишь в одном из этих случаев», — сказал Аллегри, слова которого приводятся на сайте УЕФА.

«Хочу поздравить своих ребят с хорошей работой — это был потрясающий сезон. Мы выиграли чемпионат и Кубок Италии, дошли до финала Лиги чемпионов. Мне остается только поблагодарить их, — добавил Аллегри. — “Реал” вышел в финал не случайно — у этой команды отличные игроки. После второго пропущенного мяча нужно было не выпадать из игры и пытаться переломить ситуацию. Покритиковать могу разве что за это».

Ювентус
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