Бэйл: Исполнил мечту, победив в Лиге чемпионов в родном Кардиффе
КАРДИФФ /Великобритания/, 4 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл сумел осуществить мечту, победив в финале Лиги чемпионов, который прошел в его родном Кардиффе. Об этом он рассказал журналистам после игры.
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В субботу «Реал» разгромил «Ювентус» со счетом 4:1 и второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов.
«Для меня победа в родном городе, разумеется, имеет особое значение. Сбылась моя мечта. Испытываю великолепные ощущения от этого успеха, которые разделяю вместе с болельщиками. Мы еще раз переписали историю и сейчас рады этому моменту», — сказал Бэйл.
Некогда самый дорогой игрок планеты, который недавно перенес операцию на колене, вышел на поле за 18 минут до конца встречи.
«Я тренировался только пять дней с командой перед этим матчем, так что мне вообще повезло принять участие. После операции на колене я все еще ощущаю небольшой дискомфорт, но сейчас, во время летнего перерыва, у меня будет время на восстановление, и в следующем сезоне я вернусь еще более сильным», — отметил он.
«Реал» выиграл Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов в рекордный 12-й раз. Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, в свою очередь, стал первым тренером в истории Лиги чемпионов, которому удалось второй год подряд привести свою команду к победе в турнире.
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