Уэльс передал Украине эстафету проведения следующего финала Лиги чемпионов УЕФА

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На церемонии присутствовали президент УЕФА Александер Чеферин, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и президент Футбольной ассоциации Уэльса Дэвид Гриффитс.

Во время общения с коллегой из Уэльса, Андрей Павелко поинтересовался основными вопросами подготовки важнейшего поединка. Дэвид Гриффитс охотно поделился опытом организации нынешнего финала Лиги чемпионов и выразил готовность оказывать Украине необходимую информацию и в дальнейшем. Также президент Футбольной ассоциации Уэльса получил от Андрея Павелко приглашение посетить Украину.

«Для нас опыт, которым владеет Футбольная ассоциация Уэльса в вопросе организации финала Лиги чемпионов, очень ценный. Мы внимательно изучаем все этапы такой подготовки и трудности, с которыми сталкивался Кардифф. Это поможет лучше подготовиться. Ведь мы хотим провести лучший финал Лиги чемпионов за всю историю этого турнира», — рассказал после встречи Андрей Павелко.

Как сообщал УНИАН, финал Лиги чемпионов УЕФА-2018 состоится в Киеве 26 мая.