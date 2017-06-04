Президент «Реала» заявил, что Зидан может остаться в клубе навсегда
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент мадридского футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес заявил, что главный тренер команды Зинедин Зидан может провести в клубе всю жизнь. Об этом он рассказал в эфире радиостанции Cadena Ser.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В субботу «Реал» разгромил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов со счетом 4:1.
«Зидан может оставаться в “Реале” всю жизнь. Каждый поклонник клуба благодарен ему. Когда он впервые попал в “Реал” в 2001 году, он был лучшим игроком в мире, теперь он лучший тренер мира. Он возглавляет команду 17 месяцев, но уже добился многого», — сказал Перес.
Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года, он стал первым тренером в истории Лиги чемпионов, которому удалось второй год подряд привести команду к победе в турнире. Также мадридцы в прошедшем сезоне выиграли национальный чемпионат.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter