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4 июня 2017, 9:35 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Президент «Реала» заявил, что Зидан может остаться в клубе навсегда

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент мадридского футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес заявил, что главный тренер команды Зинедин Зидан может провести в клубе всю жизнь. Об этом он рассказал в эфире радиостанции Cadena Ser.

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В субботу «Реал» разгромил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов со счетом 4:1.

«Зидан может оставаться в “Реале” всю жизнь. Каждый поклонник клуба благодарен ему. Когда он впервые попал в “Реал” в 2001 году, он был лучшим игроком в мире, теперь он лучший тренер мира. Он возглавляет команду 17 месяцев, но уже добился многого», — сказал Перес.

Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года, он стал первым тренером в истории Лиги чемпионов, которому удалось второй год подряд привести команду к победе в турнире. Также мадридцы в прошедшем сезоне выиграли национальный чемпионат.

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