Роналду: Второй тайм матча против «Ювентуса» стал лучшим в сезоне в исполнении «Реала»
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду назвал игру своей команды во второй половине встречи против «Ювентуса» лучшим игровым отрезком во всем сезоне. Слова португальца передает AFP.
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«Реал» разгромил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов в Кардиффе со счетом 4:1, португальский форвард забил два мяча и был признан лучшим игроком встречи.
«Я действительно провел фантастический сезон, команда выиграла Лигу чемпионов и национальный чемпионат, люди могут перестать нас критиковать, результаты все говорят за нас», — сказал Роналду.
«Ювентус» играл очень хорошо в первой половине встречи, после перерыва лучше выглядел «Реал». Возможно, это лучший второй тайм в сезоне в исполнении команды. Наши голы были логичны, — добавил португалец.
Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов — 2016/17 с 12 голами. Второй гол в матче с «Ювентусом» стал для него 600-м в карьере.
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