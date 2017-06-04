Зидан заявил, что останется на посту главного тренера «Реала»

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В субботу «Реал» разгромил «Ювентус» со счетом 4:1 и второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Встреча прошла в Кардиффе на стадионе «Миллениум».

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 Финал, 3.06.2017, 21:45 1:4 Ювентус Реал

«Я очень рад, о большем мы не могли и мечтать, мы играли против великолепной команды, шансы на победу были равны. Во второй половине встречи мы стали оказывать давление на соперника, прибавили с точки зрения “физики”. Ключом к успеху стало то, что все игроки “Реала” чувствуют себя по-настоящему полезными, взаимопонимание было просто на фантастическом уровне», — сказал Зидан.

«Я люблю футбол и могу сказать, что мне очень повезло возглавлять эту команду. Не буду утверждать, что останусь в “Реале” на всю жизнь, но у меня еще год контракта и я продолжу работать с командой в следующем сезоне. Я люблю клуб всем сердцем, в следующем году нам будет еще сложнее, придется приложить еще больше усилий, чтобы повторить успех. Сегодня мы были сильны и можем утверждать, что заслужили победу в Лиге чемпионов», — сказал тренер.

Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года, он стал первым тренером в истории Лиги чемпионов, которому удалось второй год подряд привести команду к победе в турнире. Также мадридцы в прошедшем сезоне выиграли национальный чемпионат.