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4 июня 2017, 1:58 | Футбол: Еврокубки | Lenta.Ru

Буффон рассказал о шоке из-за поражения в финале Лиги чемпионов

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, что команда шокирована результатом финального матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:4). Слова спортсмена приводит Football Italia.

Группа Black Eyed Peas выступает перед финалом Лиги чемпионов в Кардиффе. Увеличить
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«Мы очень разочарованы. Мы думали, что сделали все, чтобы добраться до этого финала и в конце концов выиграть его. Мы провели отличный первый тайм, доставили “Реалу” много проблем. Поэтому мы шокированы тем, как все закончилось», — заявил Буффон, добавив, что для победы в таком турнире нужно уметь преодолевать любые препятствия.

Встреча прошла в субботу, 3 июня, на стадионе «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс) и завершилась со счетом 4:1. В составе победителей дублем отметился нападающий Криштиану Роналду, еще по одному голу на счету полузащитников Карлоса Касемиро и Марко Асенсио. Туринцы ответили голом Марио Манджукича.

«Ювентус» проиграл в пятом финале Лиги чемпионов подряд.

3.06.2017 21:45 Зрители 65842 Плей-офф: Финал Millennium
Ювентус 1:4 Реал
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Зинедин Зидан
Голы
27′ Марио Манджукич (Г. Игуаин, А. Сандру) 17
7 Криштиану Роналду (Д. Карвахаль) 20′
14 Каземиру 61′
7 Криштиану Роналду (Л. Модрич, Д. Карвахаль) 64′
20 Марко Асенсио (Виейра да Силва Марселу) 90′
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Джорджо Кьеллини 3
Леонардо Бонуччи 19
Дани Алвес 23
70′ Алекс Сандру 12
Гонсало Игуаин 9
Марио Манджукич 17
Сами Хедира 6
66′ Андреа Барцальи 15
72′ 84′ Хуан Куадрадо 16
12′ 78′ Пауло Дибала 21
Марио Лемина 18
66′ 71′ Миралем Пьянич 5
Клаудио Маркизио 8
1 Кейлор Навас
15 Даниэль Карвахаль 42′
12 Виейра да Силва Марселу
4 Серхио Рамос (к) 31′
5 Рафаэль Варан
19 Лука Модрич
14 Каземиру
7 Криштиану Роналду
8 Тони Кроос 89′ 53′
21 Альваро Мората
9 Карим Бензема 77′
11 Гарет Бэйл
22 Франсиско Роман Иско 82′
20 Марко Асенсио 90+1′
Статистика
5 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 18
4 Удары в створ 5
1 Угловые 1
23 Фолы 18
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Бастиан Данкерт (Германия)
Боковой судья Штефан Лупп (Германия)
Боковой судья Марк Борш (Германия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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