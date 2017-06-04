Буффон рассказал о шоке из-за поражения в финале Лиги чемпионов

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«Мы очень разочарованы. Мы думали, что сделали все, чтобы добраться до этого финала и в конце концов выиграть его. Мы провели отличный первый тайм, доставили “Реалу” много проблем. Поэтому мы шокированы тем, как все закончилось», — заявил Буффон, добавив, что для победы в таком турнире нужно уметь преодолевать любые препятствия.

Встреча прошла в субботу, 3 июня, на стадионе «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс) и завершилась со счетом 4:1. В составе победителей дублем отметился нападающий Криштиану Роналду, еще по одному голу на счету полузащитников Карлоса Касемиро и Марко Асенсио. Туринцы ответили голом Марио Манджукича.

«Ювентус» проиграл в пятом финале Лиги чемпионов подряд.