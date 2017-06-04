«Ювентус» не сдержал Роналду: «Реал» в 12-й раз выиграл Лигу чемпионов

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«Ювентус» против статистики

Неумолимая статистика изначально была против «Ювентуса». Туринцы являются лидерами по количеству проигранных финалов Лиги чемпионов (Кубка чемпионов до 1992 года). Из восьми проведенных (до нынешнего) финалов «черно-белые» проиграли шесть. Соперник же «Юве» «Реал» из 14 уступил лишь в трех. Разумеется, столь часто играющие в решающих матчах главного клубного турнира Европы команды не могли не встречаться друг с другом. «Реал» обыграл «Ювентус» в финале Лиги чемпионов 1998 года благодаря единственному мячу, забитому Предрагом Миятовичем.

Обе команды с начала 2000-х до середины 2010-х не появлялись в главных матчах клубного евросезона. И если «Реал» в любом состоянии считается фаворитом Лиги чемпионов, то «Ювентус» к таковым в этот период вряд ли можно было причислять. Однако второй финал за три года (в 2015 году туринцы проиграли «Барселоне») говорит о возрождении «черно-белых» и об их возвращении в мировую элиту.

Стадион «Миллениум» в Кардиффе вмещает без малого 75 тысяч человек и готов принимать матчи самого высокого уровня, однако выбор города для проведения решающего матча Лиги чемпионов вызвал сомнения. Болельщики и журналисты жаловались на недостаточное количество гостиниц, что вынудило людей, приехавших на финал, снимать жилье в нескольких десятках и даже сотнях километров от столицы Уэльса. Впрочем, главная аудитория подобных матчей — телезрители.

Кардифф не дождался Бейла

Разумеется, все местные болельщики поддерживали «Реал», ведь за мадридцев играет главная звезда сборной Уэльса Гарет Бейл. Он получил травму в апрельском «эль класико», но успел восстановиться к финалу Лиги чемпионов. К разочарованию валлийских фанатов Бейл не попал в стартовый состав мадридцев, уступив место Иско. Впрочем, в заявку на игру футболист был включен, а Зинедин Зидан накануне встречи сказал, что играть он может. Бейл в итоге появился на поле в концовке матча, заменив Карима Бензема.

Если Зидан не преподнес сюрпризов своим составом и расстановкой, то Массимилиано Аллегри решил сыграть по схеме с тремя центральными защитниками, доверив сдерживание мощной мадридской атаки трио «Би-Би-Си» (Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини). Такую схему в Турине часто использовал прежний главный тренер команды Антонио Конте, а Аллегри предпочитал расстановку с четырьмя игроками обороны. «Би-Би-Си» должны были нейтрализовать смещение в центр Криштиану Роналду и Иско, а игравшие по флангам Дани Алвес и Алекс Сандро — контролировать подключения в атаку Марсело и Данни Карвахаля.

Организаторы финала решили закрыть раздвижную крышу «Миллениума» из соображений безопасности. Вкупе с достаточно высокой влажностью это могло создать проблемы возрастным игрокам «Ювентуса» в концовке матча. Однако в такой камерной обстановке особенно эффектно смотрелся перформанс туринцев, выложивших на трибуне фразу «Время пришло» (It’s time now). Как выяснилось позже, они ошибались.

Роналду на пути к «Золотому мячу»

«Ювентус» здорово начал матч, уже на первых минутах создав два момента у ворот Кейлора Наваса. Но ни Гонсало Игуаину, ни Миралему Пьяничу не удалось переиграть костариканца. «Реал» действовал на удивление пассивно, отдав мяч сопернику. Однако едва ли не первая контратака мадридцев привела к голу. Карвахаль прострелил в штрафную, где Роналду в касание переправил мяч в дальний угол. «Ювентус» отыгрался уже через семь минут. Сандро подал в штрафную на Игуаина, который сбросил мяч Марио Манджукичу. Хорват одним касанием подработал его себе, а вторым в акробатическом прыжке отправил под перекладину.

До перерыва туринцы не использовали еще несколько хороших возможностей забить, однако во втором тайме их на поле практически не было видно. «Реал» же с первых минут второй половины встречи начал наращивать давление на ворота Джанлуиджи Буффона. Опорная зона «Юве», где действовали Сами Хедира и Миралем Пьянич, проседала, фланговые игроки не справлялись с подключениями мадридцев. Кроме того, туринцы стали действовать намного медленнее соперника и часто ошибались в простых ситуациях.

Итогом стал гол Каземиро, забитый пушечным выстрелом метров с 40 рикошетом от Хедиры. Ну, а все вопросы относительно победителя матча через три минуты снял Роналду, который первым успел на прострел Луки Модрича и выиграл гонку бомбардиров Лиги чемпионов, забив свой 12-й мяч в турнире. Победа в Лиге чемпионов, чемпионате Испании и титул лучшего бомбардира главного клубного турнира Европы с большой долей вероятности обеспечат португальцу «Золотой мяч» по итогам года. Набрать дополнительных очков он сможет на Кубке конфедераций в России, где сборная Португалии будет одним из фаворитов.

Капитан мадридцев Серхио Рамос за несколько минут до финального свистка исполнил «театральный номер», в результате которого Хуан Куадрадо получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Точку в матче на 90-й минуте поставил Марко Асенсио, забивший в ворота уже почти не сопротивлявшегося «Ювентуса» четвертый мяч.

«Реал» выиграл Лигу чемпионов в 12-й раз в истории. «Ювентус» проиграл свой седьмой финал (и пятый подряд), укрепившись на первой строчке этого невеселого рейтинга. Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром турнира, а Джанлуиджи Буффон, с большой долей вероятности, упустил последний шанс выиграть Лигу чемпионов. В 2018 году легендарному вратарю исполнится 40 лет.