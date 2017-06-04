Зидан стал первым тренером, который дважды подряд выиграл ЛЧ

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«Реал» в субботнем финале в Кардиффе под руководством 44-летнего Зидана со счетом 4:1 разгромил туринский «Ювентус», защитив титул действующего победителя турнира.

Зидан был назначен главным тренером «Реала» 4 января 2016 года и в первый же сезон вывел команду в финал Лиги чемпионов, где в серии пенальти был повержен мадридский «Атлетико».