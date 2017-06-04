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4 июня 2017, 0:08 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Зидан стал первым тренером, который дважды подряд выиграл ЛЧ

МОСКВА, 3 июн — Р-Спорт. Возглавляющий мадридский футбольный клуб «Реал» Зинедин Зидан стал первым тренером, которому удалось дважды подряд выиграть Лигу чемпионов.

Возглавляющий мадридский футбольный клуб Реал Зинедин Зидан стал первым тренером которому удалось дважды подряд выиграть Лигу чемпионов. Увеличить
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«Реал» в субботнем финале в Кардиффе под руководством 44-летнего Зидана со счетом 4:1 разгромил туринский «Ювентус», защитив титул действующего победителя турнира.

Зидан был назначен главным тренером «Реала» 4 января 2016 года и в первый же сезон вывел команду в финал Лиги чемпионов, где в серии пенальти был повержен мадридский «Атлетико».

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