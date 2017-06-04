600 оттенков Криштиану. Роналду и Зидан снова выиграли Лигу чемпионов
В финале Лиги чемпионов «Реал» разгромил «Ювентус», а Роналду преодолел отметку в 600 голов за карьеру.
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600!
700! 800! 1000! 2000! 10 000! Нет, это не количество голов Криштиану в Лиге чемпионов. И даже не количество его подписчиков в Инстаграме — тут как раз цифра в разы больше. Зато именно столько просят за билеты у стадиона «Миллениум». Билеты на «тот самый матч» — финал Лиги чемпионов.
Но у бедолаги Луиджи всего 300. Он на полном серьёзе пытается включить в сделку собственную обувь, но спекулянты жестоки — ботинки им не нужны. Только наличка. Только хотя бы 600. Фунтов, не евро.
Что тут поделаешь, Лига чемпионов — давно жестокий бизнес, тут нужны богатые команды, богатые спонсоры, богатые болельщики. Неизвестно, проник ли Луиджи на стадион, но один первый тайм сегодня стоил… Дорого. Очень дорого.
Как и Фернандо Кавенаги
«Я так рад, что «Спартак» выиграл чемпионат, рад за Федуна! Привет ему передавайте! А вы знаете, что у меня
Надеюсь, «Спартак» в следующем сезоне сыграет в финале Лиги чемпионов. Лиги, которую сегодня выиграет «Реал», — рубрика «прогнозы от Кави».
Но на поле сегодня хедлайнер явно не Кавенаги — Криштиану, Бензема, Дибала, Игуаин. Выбор, прямо скажем, качественный. Хотя Роналду проводит стартовый отрезок финала в мечтах. В мечтах о том, чтобы получить мяч в комфортной позиции. Португалец отчаянно устраивает встречи с пачками защитников «Ювентуса». Те этому только рады. Роналду вместе с болельщиками «Ювентуса» сочиняет саундтрек первого тайма встречи. Чем сильнее Криштиану возмущается после падений, тем сильнее бушует фанатская трибуна итальянцев.
Поначалу кажется, что у «Юве» всё в порядке: страстная оборона плюс страстные фанаты закрывают Роналду. И правда закрывают — на «целых» 20 минут матча.
Тайм не доживает до середины, а форвард «Реала» уже выныривает
А ведь это «Ювентус». «Ювентус» с блестящей, обычно, обороной.
«Ювентус», который не то что шикарно — просто на автомате играет в режиме «по счёту». Тем больнее для «Старой синьоры» был этот глюк, баг, сбой обороны. «Реал» с преимуществом опасен настолько, что никакая полиция не поможет остановить контратаки Криштиану и Ко.
Поможет только волшебство.
В Кардиффе, где в каждом первом баре висит полотно с драконом (а в
Формально Наваса можно обвинять, но, чёрт возьми, парашют через себя? В финале Лиги чемпионов? Под прессом двух защитников «Реала»?! За такое нельзя винить ни одного представителя человеческой расы.
Про такие голы в Британии говорят: «Are you kidding me!!!».
Но Манджукич не шутит — он сравнивает счёт, лично заливая свой гол на «Ютуб» и обеспечивая ему миллион лайков. Заодно делая счастливыми тысячи болельщиков «Юве» на трибунах.
Два гола получаются настолько феерическими, что другие десятки атак команд теряются под гнетом могущества забитых мячей. У «Реала» не получается полноценно бронировать чужую половину поля, у «Ювентуса» не выходит защищаться так же уверенно, как обычно. Но в финале Лиги чемпионов вообще не бывает ничего обычного.
Джаинлуиджи Буффон — культовый футболист, и даже
1:2, и «Ювентус» не успевает поверить в камбэк, как Криштиану снова делает из защитников «Юве» защитников «Томи» и элегантно замыкает прострел. 3:1, и, наверное, даже Роналду немножечко грустно смотреть на множечко грустного Буффона.
Напоследок Асенсио забил и четвёртый. За один матч с «Реалом» «Ювентус» пропустил больше, чем за весь розыгрыш Лиги чемпионов.
Но сам Криштиану — король. Снова король. За год Криштиану выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Европы, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира и… ещё раз Лигу чемпионов. Кстати, 600 — это
600!
|Массимилиано Аллегри
|Зинедин Зидан
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|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|5
|1
|Угловые
|1
|23
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Феликс Брих (Германия)
|Боковой судья
|Марко Фриц (Германия)
|Боковой судья
|Бастиан Данкерт (Германия)
|Боковой судья
|Штефан Лупп (Германия)
|Боковой судья
|Марк Борш (Германия)
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