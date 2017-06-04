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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29971079/
4 июня 2017, 0:41 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

600 оттенков Криштиану. Роналду и Зидан снова выиграли Лигу чемпионов

В финале Лиги чемпионов «Реал» разгромил «Ювентус», а Роналду преодолел отметку в 600 голов за карьеру.

Группа Black Eyed Peas выступает перед финалом Лиги чемпионов в Кардиффе. Увеличить
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600!

700! 800! 1000! 2000! 10 000! Нет, это не количество голов Криштиану в Лиге чемпионов. И даже не количество его подписчиков в Инстаграме — тут как раз цифра в разы больше. Зато именно столько просят за билеты у стадиона «Миллениум». Билеты на «тот самый матч» — финал Лиги чемпионов.

Но у бедолаги Луиджи всего 300. Он на полном серьёзе пытается включить в сделку собственную обувь, но спекулянты жестоки — ботинки им не нужны. Только наличка. Только хотя бы 600. Фунтов, не евро.

Что тут поделаешь, Лига чемпионов — давно жестокий бизнес, тут нужны богатые команды, богатые спонсоры, богатые болельщики. Неизвестно, проник ли Луиджи на стадион, но один первый тайм сегодня стоил… Дорого. Очень дорого.

Как и Фернандо Кавенаги когда-то. За аргентинца в 2004-м «Спартак» выложил рекордные по тем временам 12 тысяч долларов. Медлительный форвард не оправдал ожиданий, хотя и забил чумовой гол «Ростову» с центра поля.

Да-да, это всё ещё текст о финале Лиги чемпионов. Кавенаги имеет к нему непосредственное отношение — нынче экс-спартаковец работает на аргентинском канале ESPN. Узнав происхождение корреспондента «Чемпионата», Кавенаги тут же расчехляет фирменную улыбку и включает не самый плохой английский.

«Я так рад, что «Спартак» выиграл чемпионат, рад за Федуна! Привет ему передавайте! А вы знаете, что у меня по-прежнему есть татуировка с Красной площадью?

Надеюсь, «Спартак» в следующем сезоне сыграет в финале Лиги чемпионов. Лиги, которую сегодня выиграет «Реал», — рубрика «прогнозы от Кави».

Но на поле сегодня хедлайнер явно не Кавенаги — Криштиану, Бензема, Дибала, Игуаин. Выбор, прямо скажем, качественный. Хотя Роналду проводит стартовый отрезок финала в мечтах. В мечтах о том, чтобы получить мяч в комфортной позиции. Португалец отчаянно устраивает встречи с пачками защитников «Ювентуса». Те этому только рады. Роналду вместе с болельщиками «Ювентуса» сочиняет саундтрек первого тайма встречи. Чем сильнее Криштиану возмущается после падений, тем сильнее бушует фанатская трибуна итальянцев.

Поначалу кажется, что у «Юве» всё в порядке: страстная оборона плюс страстные фанаты закрывают Роналду. И правда закрывают — на «целых» 20 минут матча.

Тайм не доживает до середины, а форвард «Реала» уже выныривает из-за защитников в идеальный момент. Момент гения Криштиану Роналду. Ввинтить мяч щёчкой в угол могут в вашем дворе, но вот вырваться из ювентийской тюрьмы почти нереально. Однако Криштиану на то и Криштиану: он открывается с такой легкостью, будто тестирует свои навыки против «альмерий» и «осасун».

А ведь это «Ювентус». «Ювентус» с блестящей, обычно, обороной.

«Ювентус», который не то что шикарно — просто на автомате играет в режиме «по счёту». Тем больнее для «Старой синьоры» был этот глюк, баг, сбой обороны. «Реал» с преимуществом опасен настолько, что никакая полиция не поможет остановить контратаки Криштиану и Ко.

Поможет только волшебство.

В Кардиффе, где в каждом первом баре висит полотно с драконом (а в каких-то, возможно, обитают настоящие), не могло обойтись без сказочных сюжетов. Марио Манджукич сочиняет такой удар через себя, что никакой дракон или какая-нибудь фантастическая тварь из книг Джоан Роулинг не выловила бы этот снитч. Простите, мяч.

Формально Наваса можно обвинять, но, чёрт возьми, парашют через себя? В финале Лиги чемпионов? Под прессом двух защитников «Реала»?! За такое нельзя винить ни одного представителя человеческой расы.

Про такие голы в Британии говорят: «Are you kidding me!!!».

Но Манджукич не шутит — он сравнивает счёт, лично заливая свой гол на «Ютуб» и обеспечивая ему миллион лайков. Заодно делая счастливыми тысячи болельщиков «Юве» на трибунах.

Два гола получаются настолько феерическими, что другие десятки атак команд теряются под гнетом могущества забитых мячей. У «Реала» не получается полноценно бронировать чужую половину поля, у «Ювентуса» не выходит защищаться так же уверенно, как обычно. Но в финале Лиги чемпионов вообще не бывает ничего обычного.

Джаинлуиджи Буффон — культовый футболист, и даже как-то глупо здесь это в миллионный раз писать. Но он снова не выиграл Лиги чемпионов. Болельщики «Ювентуса» вправе причитать, что никакой доминации «Реала» во втором тайме не было. Мадридцы и правда не штамповали моменты, но когда вокруг твоей штрафной кружит банда Зидана — не удивляйся, что тебе может прилететь рикошет. Так и забивает Каземиро, теневой герой всего сезона «Реала» и лучший опорник как минимум Ла Лиги, победный гол в финале Лиги чемпионов. Дальняя пушка, ближний рикошет, несчастный Буффон.

1:2, и «Ювентус» не успевает поверить в камбэк, как Криштиану снова делает из защитников «Юве» защитников «Томи» и элегантно замыкает прострел. 3:1, и, наверное, даже Роналду немножечко грустно смотреть на множечко грустного Буффона.

Напоследок Асенсио забил и четвёртый. За один матч с «Реалом» «Ювентус» пропустил больше, чем за весь розыгрыш Лиги чемпионов.

Но сам Криштиану — король. Снова король. За год Криштиану выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Европы, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира и… ещё раз Лигу чемпионов. Кстати, 600 — это все-таки цифра про Роналду. Именно столько голов теперь на счёту португальца во всех турнирах.

600!

3.06.2017 21:45 Зрители 65842 Плей-офф: Финал Millennium
Ювентус 1:4 Реал
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Зинедин Зидан
Голы
27′ Марио Манджукич (Г. Игуаин, А. Сандру) 17
7 Криштиану Роналду (Д. Карвахаль) 20′
14 Каземиру 61′
7 Криштиану Роналду (Л. Модрич, Д. Карвахаль) 64′
20 Марко Асенсио (Виейра да Силва Марселу) 90′
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Джорджо Кьеллини 3
Леонардо Бонуччи 19
Дани Алвес 23
70′ Алекс Сандру 12
Гонсало Игуаин 9
Марио Манджукич 17
Сами Хедира 6
66′ Андреа Барцальи 15
72′ 84′ Хуан Куадрадо 16
12′ 78′ Пауло Дибала 21
Марио Лемина 18
66′ 71′ Миралем Пьянич 5
Клаудио Маркизио 8
1 Кейлор Навас
15 Даниэль Карвахаль 42′
12 Виейра да Силва Марселу
4 Серхио Рамос (к) 31′
5 Рафаэль Варан
19 Лука Модрич
14 Каземиру
7 Криштиану Роналду
8 Тони Кроос 89′ 53′
21 Альваро Мората
9 Карим Бензема 77′
11 Гарет Бэйл
22 Франсиско Роман Иско 82′
20 Марко Асенсио 90+1′
Статистика
5 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 18
4 Удары в створ 5
1 Угловые 1
23 Фолы 18
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Бастиан Данкерт (Германия)
Боковой судья Штефан Лупп (Германия)
Боковой судья Марк Борш (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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Новости Еврокубков

«Ювентус» не сдержал Роналду: «Реал» в 12-й раз выиграл Лигу чемпионов

«Ювентус» не сдержал Роналду: «Реал» в 12-й раз выиграл Лигу чемпионов

МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Футболисты мадридского «Реала» стали победителями Лиги чемпионов, обыграв в субботнем финале в Кардиффе туринский «Ювентус». В испанской команде дублем отличился португальский полузащитник Криштиану Роналду, ставший лучшим бомбардиром турнира.
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