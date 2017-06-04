600 оттенков Криштиану. Роналду и Зидан снова выиграли Лигу чемпионов

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600!

700! 800! 1000! 2000! 10 000! Нет, это не количество голов Криштиану в Лиге чемпионов. И даже не количество его подписчиков в Инстаграме — тут как раз цифра в разы больше. Зато именно столько просят за билеты у стадиона «Миллениум». Билеты на «тот самый матч» — финал Лиги чемпионов.

Но у бедолаги Луиджи всего 300. Он на полном серьёзе пытается включить в сделку собственную обувь, но спекулянты жестоки — ботинки им не нужны. Только наличка. Только хотя бы 600. Фунтов, не евро.

Что тут поделаешь, Лига чемпионов — давно жестокий бизнес, тут нужны богатые команды, богатые спонсоры, богатые болельщики. Неизвестно, проник ли Луиджи на стадион, но один первый тайм сегодня стоил… Дорого. Очень дорого.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Фанат Ювентуса дико хочет на матч. Но у него только 300 фунтов. А спекулянты продают за 600. Минимум. <a href="https://t.co/SugxbFNpSh">pic.twitter.com/SugxbFNpSh</a></p>— Anton Matveev (@AnemicRoyalty13) <a href="https://twitter.com/AnemicRoyalty13/status/871085854340644864">3 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Как и Фернандо Кавенаги когда-то. За аргентинца в 2004-м «Спартак» выложил рекордные по тем временам 12 тысяч долларов. Медлительный форвард не оправдал ожиданий, хотя и забил чумовой гол «Ростову» с центра поля.

Да-да, это всё ещё текст о финале Лиги чемпионов. Кавенаги имеет к нему непосредственное отношение — нынче экс-спартаковец работает на аргентинском канале ESPN. Узнав происхождение корреспондента «Чемпионата», Кавенаги тут же расчехляет фирменную улыбку и включает не самый плохой английский.

«Я так рад, что «Спартак» выиграл чемпионат, рад за Федуна! Привет ему передавайте! А вы знаете, что у меня по-прежнему есть татуировка с Красной площадью?

Надеюсь, «Спартак» в следующем сезоне сыграет в финале Лиги чемпионов. Лиги, которую сегодня выиграет «Реал», — рубрика «прогнозы от Кави».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Кавенаги, работающий на финале ЛЧ: я так рад за Спартак, за Федуна! Привет ему! А ещё у меня тату с Красной площадью <a href="https://t.co/6O6difzeSR">pic.twitter.com/6O6difzeSR</a></p>— Anton Matveev (@AnemicRoyalty13) <a href="https://twitter.com/AnemicRoyalty13/status/871077164711632898">3 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но на поле сегодня хедлайнер явно не Кавенаги — Криштиану, Бензема, Дибала, Игуаин. Выбор, прямо скажем, качественный. Хотя Роналду проводит стартовый отрезок финала в мечтах. В мечтах о том, чтобы получить мяч в комфортной позиции. Португалец отчаянно устраивает встречи с пачками защитников «Ювентуса». Те этому только рады. Роналду вместе с болельщиками «Ювентуса» сочиняет саундтрек первого тайма встречи. Чем сильнее Криштиану возмущается после падений, тем сильнее бушует фанатская трибуна итальянцев.

Поначалу кажется, что у «Юве» всё в порядке: страстная оборона плюс страстные фанаты закрывают Роналду. И правда закрывают — на «целых» 20 минут матча.

Тайм не доживает до середины, а форвард «Реала» уже выныривает из-за защитников в идеальный момент. Момент гения Криштиану Роналду. Ввинтить мяч щёчкой в угол могут в вашем дворе, но вот вырваться из ювентийской тюрьмы почти нереально. Однако Криштиану на то и Криштиану: он открывается с такой легкостью, будто тестирует свои навыки против «альмерий» и «осасун».

А ведь это «Ювентус». «Ювентус» с блестящей, обычно, обороной.

«Ювентус», который не то что шикарно — просто на автомате играет в режиме «по счёту». Тем больнее для «Старой синьоры» был этот глюк, баг, сбой обороны. «Реал» с преимуществом опасен настолько, что никакая полиция не поможет остановить контратаки Криштиану и Ко.

Поможет только волшебство.

В Кардиффе, где в каждом первом баре висит полотно с драконом (а в каких-то, возможно, обитают настоящие), не могло обойтись без сказочных сюжетов. Марио Манджукич сочиняет такой удар через себя, что никакой дракон или какая-нибудь фантастическая тварь из книг Джоан Роулинг не выловила бы этот снитч. Простите, мяч.

Формально Наваса можно обвинять, но, чёрт возьми, парашют через себя? В финале Лиги чемпионов? Под прессом двух защитников «Реала»?! За такое нельзя винить ни одного представителя человеческой расы.

Про такие голы в Британии говорят: «Are you kidding me!!!».

Но Манджукич не шутит — он сравнивает счёт, лично заливая свой гол на «Ютуб» и обеспечивая ему миллион лайков. Заодно делая счастливыми тысячи болельщиков «Юве» на трибунах.

Два гола получаются настолько феерическими, что другие десятки атак команд теряются под гнетом могущества забитых мячей. У «Реала» не получается полноценно бронировать чужую половину поля, у «Ювентуса» не выходит защищаться так же уверенно, как обычно. Но в финале Лиги чемпионов вообще не бывает ничего обычного.

Джаинлуиджи Буффон — культовый футболист, и даже как-то глупо здесь это в миллионный раз писать. Но он снова не выиграл Лиги чемпионов. Болельщики «Ювентуса» вправе причитать, что никакой доминации «Реала» во втором тайме не было. Мадридцы и правда не штамповали моменты, но когда вокруг твоей штрафной кружит банда Зидана — не удивляйся, что тебе может прилететь рикошет. Так и забивает Каземиро, теневой герой всего сезона «Реала» и лучший опорник как минимум Ла Лиги, победный гол в финале Лиги чемпионов. Дальняя пушка, ближний рикошет, несчастный Буффон.

1:2, и «Ювентус» не успевает поверить в камбэк, как Криштиану снова делает из защитников «Юве» защитников «Томи» и элегантно замыкает прострел. 3:1, и, наверное, даже Роналду немножечко грустно смотреть на множечко грустного Буффона.

Напоследок Асенсио забил и четвёртый. За один матч с «Реалом» «Ювентус» пропустил больше, чем за весь розыгрыш Лиги чемпионов.

Но сам Криштиану — король. Снова король. За год Криштиану выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Европы, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира и… ещё раз Лигу чемпионов. Кстати, 600 — это все-таки цифра про Роналду. Именно столько голов теперь на счёту португальца во всех турнирах.

600!