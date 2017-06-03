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3 июня 2017, 23:48 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Реал» разгромил «Ювентус» и второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов

МОСКВА, 3 июн — Р-Спорт. Мадридский «Реал» разгромил туринский «Ювентус» и стал первой командой, которой удалось дважды подряд выиграть футбольную Лигу чемпионов.

Группа Black Eyed Peas выступает перед финалом Лиги чемпионов в Кардиффе. Увеличить
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Субботняя игра в Кардиффе завершилась победой испанской команды со счетом 4:1. Дубль в составе «Реала» сделал Криштиану Роналду (20-я и 64-я минуты), ставший с 12 голами лучшим бомбардиром турнира. Еще по голу забили Каземиро (61) и Марко Асенсио (90). У «Ювентуса» отличился Марио Манджукич (27). На 84-й минуте красную карточку получил защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо.

В сезоне-2015/16 «Реал» на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане по пенальти обыграл мадридский «Атлетико» в финале Лиги чемпионов. Мадридский клуб завоевал 12-й трофей и является рекордсменом Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов) по этому показателю.

3.06.2017 21:45 Зрители 65842 Плей-офф: Финал Millennium
Ювентус 1:4 Реал
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Зинедин Зидан
Голы
27′ Марио Манджукич (Г. Игуаин, А. Сандру) 17
7 Криштиану Роналду (Д. Карвахаль) 20′
14 Каземиру 61′
7 Криштиану Роналду (Л. Модрич, Д. Карвахаль) 64′
20 Марко Асенсио (Виейра да Силва Марселу) 90′
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Джорджо Кьеллини 3
Леонардо Бонуччи 19
Дани Алвес 23
70′ Алекс Сандру 12
Гонсало Игуаин 9
Марио Манджукич 17
Сами Хедира 6
66′ Андреа Барцальи 15
72′ 84′ Хуан Куадрадо 16
12′ 78′ Пауло Дибала 21
Марио Лемина 18
66′ 71′ Миралем Пьянич 5
Клаудио Маркизио 8
1 Кейлор Навас
15 Даниэль Карвахаль 42′
12 Виейра да Силва Марселу
4 Серхио Рамос (к) 31′
5 Рафаэль Варан
19 Лука Модрич
14 Каземиру
7 Криштиану Роналду
8 Тони Кроос 89′ 53′
21 Альваро Мората
9 Карим Бензема 77′
11 Гарет Бэйл
22 Франсиско Роман Иско 82′
20 Марко Асенсио 90+1′
Статистика
5 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 18
4 Удары в створ 5
1 Угловые 1
23 Фолы 18
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Бастиан Данкерт (Германия)
Боковой судья Штефан Лупп (Германия)
Боковой судья Марк Борш (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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