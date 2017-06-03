«Реал» разгромил «Ювентус» и второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов
МОСКВА, 3 июн —
Р-Спорт. Мадридский «Реал» разгромил туринский «Ювентус» и стал первой командой, которой удалось дважды подряд выиграть футбольную Лигу чемпионов.
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Субботняя игра в Кардиффе завершилась победой испанской команды со счетом 4:1. Дубль в составе «Реала» сделал Криштиану Роналду (20-я и 64-я минуты), ставший с 12 голами лучшим бомбардиром турнира. Еще по голу забили Каземиро (61) и Марко Асенсио (90). У «Ювентуса» отличился Марио Манджукич (27). На 84-й минуте красную карточку получил защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо.
В сезоне-2015/16 «Реал» на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане по пенальти обыграл мадридский «Атлетико» в финале Лиги чемпионов. Мадридский клуб завоевал 12-й трофей и является рекордсменом Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов) по этому показателю.
|Массимилиано Аллегри
|Зинедин Зидан
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|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|5
|1
|Угловые
|1
|23
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Феликс Брих (Германия)
|Боковой судья
|Марко Фриц (Германия)
|Боковой судья
|Бастиан Данкерт (Германия)
|Боковой судья
|Штефан Лупп (Германия)
|Боковой судья
|Марк Борш (Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Красная карточка
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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