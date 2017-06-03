К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На 20-й минуте Роналду подключил справа Даниэля Карвахаля, затем открылся на прострел и с ходу пробил в дальний нижний угол.

Роналду стал первым игроком, забившим в трёх финалах Лиги чемпионов. «Сливочные» забили в своей 65-й игре подряд во всех турнирах, продлив собственную рекордную серию по этому показателю для клубов из пяти ведущих лиг Европы. «Реал» в последний раз не поражал ворот соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0) 26 апреля 2016 года.