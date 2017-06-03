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3 июня 2017, 22:28 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Роналду стал первым игроком, забившим в трёх финалах Лиги чемпионов

Форвард «Реала» Криштиану Роналду открыл счет в финале Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Форвард Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> открыл счет в финале Лиги чемпионов с <span class=error>Ювентусом</span>. Увеличить
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На 20-й минуте Роналду подключил справа Даниэля Карвахаля, затем открылся на прострел и с ходу пробил в дальний нижний угол.

Роналду стал первым игроком, забившим в трёх финалах Лиги чемпионов. «Сливочные» забили в своей 65-й игре подряд во всех турнирах, продлив собственную рекордную серию по этому показателю для клубов из пяти ведущих лиг Европы. «Реал» в последний раз не поражал ворот соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0) 26 апреля 2016 года.

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