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3 июня 2017, 21:31 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Бензема и Иско выйдут в стартовом составе «Реала» в финале ЛЧ с «Ювентусом»

МОСКВА, 3 июн — Р-Спорт. Форвард Карим Бензема и полузащитник Иско выйдут в стартовом составе мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов с итальянским «Ювентусом», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Форвард Карим Бензема и полузащитник Иско выйдут в стартовом составе мадридского Реала в финале Лиги чемпионов с итальянским Ювентусом сообщается на официальном сайте УЕФА. Увеличить
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Финал пройдет 3 июня в Кардиффе. Начало встречи в 21:45 мск.

Полностью стартовый состав «Реала» выглядит следующим образом: Кейлор Навас (вратарь), Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос (капитан), Марсело, Рафаэль Варан, Каземиро, Лука Модрич, Иско, Тони Кроос, Криштиану Роналду, Карим Бензема.

Стартовый состав «Ювентуса»: Джанлуиджи Буффон (вратарь, капитан), Андреа Барцальи, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Пауло Дибала, Марио Манджукич, Гонсало Игуаин.
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