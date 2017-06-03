Бензема и Иско выйдут в стартовом составе «Реала» в финале ЛЧ с «Ювентусом»
МОСКВА, 3 июн —
Р-Спорт. Форвард Карим Бензема и полузащитник Иско выйдут в стартовом составе мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов с итальянским «Ювентусом», сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Финал пройдет 3 июня в Кардиффе. Начало встречи в 21:45 мск.
Полностью стартовый состав «Реала» выглядит следующим образом: Кейлор Навас (вратарь), Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос (капитан), Марсело, Рафаэль Варан, Каземиро, Лука Модрич, Иско, Тони Кроос, Криштиану Роналду, Карим Бензема.
Стартовый состав «Ювентуса»: Джанлуиджи Буффон (вратарь, капитан), Андреа Барцальи, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Пауло Дибала, Марио Манджукич, Гонсало Игуаин.
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