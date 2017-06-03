«Кристалл» сыграет со «Спартаком» в матче за пятое место на КЕЧ по пляжному футболу
Петербургский «Кристалл» победил лиссабонский «Спортинг» в матче
плей-офф за 5−8-е места на Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу и теперь разыграет с московским «Спартаком» пятую позицию.
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Встреча, состоявшаяся в субботу в Португалии, завершилась со счетом 9:2 в пользу петербуржцев.
«Кристалл» в матче за пятое место в воскресенье сыграет со «Спартаком», который взял верх над испанским клубом «Бала Азул».
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