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3 июня 2017, 17:45 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Кристалл» сыграет со «Спартаком» в матче за пятое место на КЕЧ по пляжному футболу

Петербургский «Кристалл» победил лиссабонский «Спортинг» в матче плей-офф за 5−8-е места на Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу и теперь разыграет с московским «Спартаком» пятую позицию.

Петербургский Кристалл победил лиссабонский <span class=error>Спортинг</span> в матче <nobr>плей-офф</nobr> за 5−8-е места на Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу и теперь разыграет с московским Спартаком пятую позицию. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в субботу в Португалии, завершилась со счетом 9:2 в пользу петербуржцев.

«Кристалл» в матче за пятое место в воскресенье сыграет со «Спартаком», который взял верх над испанским клубом «Бала Азул».
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