«Кристалл» сыграет со «Спартаком» в матче за пятое место на КЕЧ по пляжному футболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся в субботу в Португалии, завершилась со счетом 9:2 в пользу петербуржцев.

«Кристалл» в матче за пятое место в воскресенье сыграет со «Спартаком», который взял верх над испанским клубом «Бала Азул».