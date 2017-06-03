Моя оборона. Как Зидан и Аллегри сыграют в матче года
Тактическое превью финала Лиги чемпионов.
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Принято считать, что в самом логичном финале Лиги чемпионов, какой только мог случиться, побьются
В финале Лиги чемпионов, традиционной девяностоминутно растянутой жвачке, тактика имеет конкретное назначение — не дать сопернику развернуться. Если игру не сломает гол в первые 5−10 минут, итоговый счёт будет зависеть от качества оборонительных действий. «Реал» традиционно много забивает и много пропускает, «Ювентус» видится стереотипной итальянской командой с крепчайшей защитой, но и здесь всё не настолько однозначно.
Как выбрать состав?
Если в голову Макса Аллегри не пришло утреннее озарение, как в матче с «Реалом» двухлетней давности, то 10 из 11 позиций на финал уже определены. Вопрос лишь один и стоит необычно: Барцальи или Куадрадо? На выбор будут влиять не кондиции разноплановых игроков, а тактическое задание для Дани Алвеса. С зимы «Ювентус» Аллегри удачно сочетает две схемы — 3−4−3 и 4−2−3−1. Алвес играет почти всегда, но в разных ипостасях:
Вариант 1 (на скриншоте). При атаке поднимается на одну линию с Алексом Сандро, формируя 3−4−3. При защите — 4−2−3−1, играет правого защитника либо же обороняет правый полуфланг. Такой расклад отправляет на поле Куадрадо.
Вариант 2. При обороне встречают пятёркой, где Алвес — крайний правый защитник, подвязанный ближе к флангу. При атаке — расположение на стыке 3−4−3 и 4−2−3−1, где Алвес либо выполняет роль чистого правого латераля, либо играет правого полузащитника, на одной линии с Манджукичем и Дибалой (такое случается чаще). Такая тактическая установка отправит в состав Барцальи. От выбора 11-го звена зависит, насколько уязвим будет фланг Дани; как Аллегри отладит страховку — захочет, чтобы страховал Алвес или чтобы страховали Алвеса; насколько активно бразилец будет подключаться в атаку.
У Зидана свой выбор: Иско или Бэйл? «Реал» может использовать оба оборонительных варианта, привязанных к конкретному игроку, и здесь всё будет зависеть от двух факторов. Первый — здоровье Гарета Бэйла. Самый крутой скрипт Бэйла — скорость, но в больших весенних матчах он выкидывал на синий экран смерти: валлиец бегал мало, через боль, а в атаках мало был полезен (хотя тактическую работу выполнял от и до). Более мозговитый и разносторонний Иско, набравший форму, выглядит лучшим кандидатом в стартовый состав. Испанские журналисты, приписывающие Зидану поклонение Флорентино Пересу перед «класико», добавляют второй фактор: состав на финал должен быть звёздным или оптимальным? Если звёздным, значит, Бэйл сыграет даже хромым.
Как обороняться?
Выбирая состав на финал Лиги чемпионов, Зинедин Зидан выберет ещё и стратегию игры без мяча. Тренер Мадрида по ходу сезона настроил два оборонительных модуля, и оба завязаны на конкретных футболистах — Бэйле и Иско.
Гарет Бэйл в старте — сигнал к появлению пятого защитника в задней линии при обороне. При прессинге валлиец может подниматься на одну линию к Модричу и Кроосу, но когда мяч переходит на его фланг или на треть «Реала», Бэйл «садится» пятым в линию и закрывает правый фланг. Смещение Гарета помогает закрыть самую уязвимую зону в современном футболе — полуфланг: при четвёрке защитников пространство между крайним и центральным становится уязвимым для передач вразрез. Да, именно поэтому весь мир заболел схемой 3−4−3, как бубонной чумой, — в ней не только появляется больше атакующих возможностей, но и перекрыт тот самый «карман» между защитниками.
В такой оборонительной расстановке Бэйл закрывает фланг, а Карвахаль, номинальный крайний защитник, смещается на полуфланг — страховать валлийца и заполнять свободное пространство в самой опасной зоне. Таким образом снижается вероятность, что полуфланговую зону вскроют, и «Баварии», против которой Зидан играл в Мюнхене в оборонительный модуль 5−3−2, очень редко удавалось обострять передачами в эту зону.
С Иско «Реал Мадрид» перестроится на 4−4−2 «ромбом». Геометрическую задачу формируют Касемиро, играющий над четвёркой защитников, Кроос и Модрич, поднятые чуть выше и ближе к полуфлангам, а Иско располагается на самой высокой позиции. «Ромб» Мадрида — стремление максимально насытить центр и выкинуть соперника на фланг, откуда создать опасность банально сложнее: в Ла лиге всего 1,6% подач в штрафную заканчивается голами головой, в чемпионатах попроще и того меньше. Если же крайнему защитнику помогает на фланге инсайд (в паре с «Атлетико» — Карраско), Иско смещается ближе к левому краю.
Есть подозрение, не основанное на тренерских цитатах, что «сливочные» 4−4−2 «ромбом» — ещё и отсылка к тактике сборной Португалии год назад: команда Фернанду Сантуша выжимала соперника на фланги, насыщая центр, а на флангах эксплуатировала Криштиану и Нани. Для Криштиану Роналду подобная модель игры тоже удобна — при необходимости он прессингует крайних защитников, то же самое делает Карим Бензема. Так и запишем: Зидан — второй тренер, заставивший Криштиану обороняться. Первый сделал со сборной Португалии то, что никто никогда не делал, у Зидана на повестке дня — такая же миссия.
У «Ювентуса» с оборонительной тактикой всё проще. И при 3−4−3, как в матчах с «Монако», и при вошедшей в мейнстрим команды 4−2−3−1 Массимилиано Аллегри обороняется пятёркой. Разница лишь в положении Дани Алвеса: при схеме с тремя центральными бразилец закрывает фланг, его страхует Барцальи, а того — Бонуччи, и
На скриншоте выше обратите внимание на игрока, обведённого чёрным кружком, на дальнем фланге — это Марио Манджукич. С подачи Аллегри хорват с ноября стал активно заниматься черновой работой, помогая Алексу Сандро, и при схеме 4−2−3−1 (только при ней) алгоритм действий такой же: Манджукич защищает фланг, Сандро страхует уязвимый полуфланговый «карман». В ранге чернорабочего Марио выполняет объём работы на уровне Штефана Лихтштайнера — 1,1 отбора за игру и 0,8 перехвата. Если «Ювентусу» понадобится оборонять удачный счёт, то задвинутый на фланг Манджукич — один из ключей бьянконери к успеху.
Кого закрывать?
Марсело против Дани Алвеса — самая интригующая сшибка вечера: лучший игрок
Построение «сливочных» в атаке часто заточено специально под Марсело. В игре против «Баварии» не раз возникала ситуация, когда «треугольник» полузащиты Мадрида менял ракурс основания — обычно Модрич — Кроос играют выше Касемиро, однако под соперника опустились ниже и подвинули Касемиро как «ложного» адресата передач вперёд (такая же стратегия прослеживалась, например, против «Севильи»). На своей половине поля остаются сразу три игрока с сильным первым пасом — Рамос, Модрич, Кроос — и Марсело является наиболее выгодным адресатом вертикального продолжения атаки. Вот как на скриншоте — ситуация типичная.
Для «Ювентуса» Дани Алвес — игрок примерно той же важности: чаще всех бьянконеро отрезает защитников, на втором месте по активности участия в атаках после Манджукича. Появление Барцальи в центре обороны развязывает Алвесу руки, так как «Ювентус» постоянно балансирует на стыке схем 3−4−3 и 4−2−3−1, Барцальи становится правым защитником, а Алвес поднимается к чужой штрафной. Он смещается на полуфланги, прессингует сразу после потери мяча (второй гол «Ювентуса» в ответке с «Монако» начало именно давление Алвеса), активно взаимодействует с Пауло Дибалой. Нет, это не повод искать новые параллели у Дибалы и Месси.
Тактическая схема 3−4−3 заново раскрыла Алвеса. Если за основную часть сезона бразилец сделал 15 передач под удар, то на майском отрезке, начиная с первого матча против «Монако», — 10. Полуфинальную пару с монегасками Алвес помог выиграть своими включениями в атаку, и если Макс Аллегри решит сыграть в финале тем же составом, бразилец снова должен стать одной из звёзд вечера.
Ещё один игрок, которому нужно уделить особое внимание, — Марио Манджукич. В сторону хорвата направлены все длинные передачи «Ювентуса», и диагонали Бонуччи, и удары от ворот Буффона. Неудивительно, что со своим умением цепляться за мячи Манджукич — третий игрок
Где будет определён исход матча?
В материале использованы данные Wyscout и паблика «Пыльный чердак»
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