Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29968956/
3 июня 2017, 16:40 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Спартак» забил «Бала Азул» 9 безответных голов и поспорит за пятое место на КЕЧ

Московский «Спартак» в первом матче плей-офф за пятое-восьмое места на Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу в Назаре (Португалия) разгромил испанский «Бала Азул» со счётом 9:0.

Московский Спартак в первом матче <nobr>плей-офф</nobr> за <nobr>пятое-восьмое</nobr> места на Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу в Назаре (Португалия) разгромил испанский Бала <span class=error>Азул</span> со счётом 9:0. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Шесть голов забил испанский легионер красно-белых Эду Суарес.

За итоговое пятое место спартаковцы поспорят с лучшей командой в противостоянии «Кристалла» и «Спортинга».

Пляжный футбол. Кубок европейских чемпионов. Назаре, Португалия
Плей-офф за 5−8-е места. Первый матч

«Спартак» (Москва, Россия) — «Бала Азул» (Испания) — 9:0 (3:0, 2:0, 4:0).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

ЦСКА уступил «Виареджио» и поборется за 11-е место КЕЧ по пляжному футболу

ЦСКА уступил «Виареджио» и поборется за 11-е место КЕЧ по пляжному футболу

Московский ЦСКА уступил итальянскому «Виареджио» в матче турнира за 9-е — 12-е места на проходящем в Португалии Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу и поборется за 11-е место на турнире.
Еще 4 новости  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото