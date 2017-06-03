«Спартак» забил «Бала Азул» 9 безответных голов и поспорит за пятое место на КЕЧ
Московский «Спартак» в первом матче
плей-офф за пятое-восьмое места на Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу в Назаре (Португалия) разгромил испанский «Бала Азул» со счётом 9:0.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Шесть голов забил испанский легионер
За итоговое пятое место спартаковцы поспорят с лучшей командой в противостоянии «Кристалла» и «Спортинга».
Пляжный футбол. Кубок европейских чемпионов. Назаре, Португалия
«Спартак» (Москва, Россия) — «Бала Азул» (Испания) — 9:0 (3:0, 2:0, 4:0).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter