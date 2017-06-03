ЦСКА уступил «Виареджио» и поборется за 11-е место КЕЧ по пляжному футболу
Московский ЦСКА уступил итальянскому «Виареджио» в матче турнира за 9-е — 12-е места на проходящем в Португалии Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу и поборется за 11-е место на турнире.
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Встреча, прошедшая в субботу в Назаре, завершилась в дополнительное время со счетом 5:3 в пользу «Виареджио». В составе армейцев
В матче за 11-е место ЦСКА сыграет с батумским «Динамо», которое в другой встрече турнира за 9-е место уступило испанскому «Кадису» со счетом 1:3.
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