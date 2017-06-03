Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29968603/
3 июня 2017, 16:02 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

ЦСКА уступил «Виареджио» и поборется за 11-е место КЕЧ по пляжному футболу

Московский ЦСКА уступил итальянскому «Виареджио» в матче турнира за 9-е — 12-е места на проходящем в Португалии Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу и поборется за 11-е место на турнире.

Московский ЦСКА уступил итальянскому Виареджио в матче турнира за 9-е — 12-е места на проходящем в Португалии Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу и поборется за 11-е место на турнире. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в субботу в Назаре, завершилась в дополнительное время со счетом 5:3 в пользу «Виареджио». В составе армейцев хет-триком отметился Уэсли Оливейра Андерсон.

В матче за 11-е место ЦСКА сыграет с батумским «Динамо», которое в другой встрече турнира за 9-е место уступило испанскому «Кадису» со счетом 1:3.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 3 новости  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота