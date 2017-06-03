«Ювентус» дал мне все, но сейчас я тренирую «Реал»: пятый финал Зидана

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«Ради этого стоило играть в футбол»

Противостояние «Реала» и «Ювентуса» не самое принципиальное в европейском футболе, хотя предстоящая встреча станет 19-й в истории.

Особняком стоит финал 1998 года в Амстердаме. Для «Ювентуса» это был третий финал подряд (в 1996 году туринцы обыграли «Аякс», а затем проиграли дортмундской «Боруссии»), а «Реал» на тот момент не появлялся в главном матче 17 лет и не выигрывал трофей 32 года.

Самая затяжная серия самого успешного клуба турнира была прервана благодаря голу югославского форварда Предрага Миятовича. Во втором тайме он воспользовался отскоком после удара Роберто Карлоса и с острого угла отправил мяч в сетку ворот Анджело Перуцци.

«Та игра и тот гол гарантировали мне место в истории великого “Реала”. Теперь, когда я оглядываюсь на свою игровую карьеру, то могу сказать, что в футбол мне стоило играть хотя бы ради одного того момента», — вспоминал позже Миятович.

Памятных моментов в истории противостояния было множество — это и изменивший фирменному хладнокровию Фабио Капелло, скачущий от восторга после гола Марсело Салайеты в ворота «Реала» в 2005 году; это и Альваро Мората, показательно не празднующий гол в ворота родного клуба в полуфинале в 2015 году; это и сумасшедший гол Алессандро Дель Пьеро со штрафного на «Сантьяго Бернабеу» в 2008 году.

Трагедия Недведа

Самый яркий матч «Ювентус» и «Реал» провели в 2003 году. Перед ответной полуфинальной встречей (в Мадриде «Реал» выиграл 2:1) разговоры в основном велись о возвращении в Турин Зинедина Зидана, однако гол француза не спас испанскую команду.

«Ювентус» повел 2:0 после голов Давида Трезеге и Дель Пьеро, а Джанлуиджи Буффон отразил пенальти от Луиша Фигу. Следом Павел Недвед забил в ворота гостей третий и, как оказалось, решающий мяч.

Однако победу «Ювентуса» затмила трагедия Недведа, который в то время был одним из лучших игроков мира. В концовке матча чех получил желтую карточку за неаккуратный подкат в центре поля, что привело к дисквалификации и пропуску финала. В решающем матче туринцы без Недведа по пенальти уступили «Милану».

Зидан против Буффона: 11 лет спустя

«Матч с “Ювентусом” будет особенным для меня. “Юве” сыграл важную роль в моей игровой карьере. Этот клуб дал мне все. Но сейчас я тренирую “Реал”, клуб всей своей жизни. Это будет прекрасный финал», — сказал главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы команды в полуфинале. Именно Зидан — главная фигура, связывающей оба клуба.

Как раз в период выступления за «Ювентус» (с 1996 по 2001) Зидан стал мировой суперзвездой. Однако этот статус ему принесла в первую очередь игра за сборную, а не за клуб. Зидан забил два мяча бразильцам в финале домашнего чемпионата мира 1998 года, он же остался лидером великолепной французской команды и через два года на победном чемпионате Европы. Да, с «Ювентусом» Зидан выиграл два чемпионата Италии, но ту же Лигу чемпионов французу выиграть не удалось — два финала, два поражения.

В «Реал», клуб всей своей жизни, Зидан перешел летом 2001 года за рекордные на тот момент 75 млн евро. «Ювентус» внакладе не остался — на эти деньги туринцы приобрели Буффона и одного из лучших защитников того поколения Лилиана Тюрама из «Пармы» и Недведа из «Лацио».

Не прогадал и Зидан, который уже в первом сезоне в Мадриде выиграл-таки Лигу чемпионов. В финале с «Байером» француз забил фантастический гол, который многие считают лучшим в истории Лиги чемпионов. 14 лет спустя Зидан выиграл главный трофей европейского футбола уже как тренер.

В заключение еще одна историческая отсылка. В финале чемпионата мира 2006 года Зидан забил Буффону с пенальти, издевательским парашютиком направив мяч прямо по центру ворот. До послематчевых пенальти Зидан уже не дошел, боднув Марко Матерацци и получив самую известную красную карточку в истории футбола.

11 лет спустя Буффон и Зидан снова выйдут друг против друга в большом матче, пусть француз и будет в качестве тренера. В идеальной карьере Буффона не хватает как раз победы в Лиге чемпионов.