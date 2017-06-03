Фурсенко: «Зенит» будет стремиться к победе в Лиге чемпионов

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«У “Зенита” амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Я не знаю, когда это случится, но мы будем к этому стремиться», — сказал Фурсенко.

Максимальным достижением «Зенита» в Лиге чемпионов является выход в 1/8 финала турнира в сезонах-2011/12, 2013/14 и 2015/16. При этом санкт-петербургский клуб является победителем Кубка УЕФА-2007/08 и обладателем Суперкубка УЕФА-2008.

В чемпионате России сезона-2016/17 «Зенит» занял третье место, не сумев пробиться в Лигу чемпионов-2017/18. Команда выступит в Лиге Европы, где стартует с третьего квалификационного раунда.