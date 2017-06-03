Фурсенко: «Зенит» будет стремиться к победе в Лиге чемпионов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Санкт-петербургский «Зенит» ставит перед собой амбициозные цели, в частности, он намерен одержать победу в Лиге чемпионов по футболу. Об этом заявил президент клуба Сергей Фурсенко на панельной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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«У “Зенита” амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Я не знаю, когда это случится, но мы будем к этому стремиться», — сказал Фурсенко.
Максимальным достижением «Зенита» в Лиге чемпионов является выход в 1/8 финала турнира в сезонах-2011/12, 2013/14 и 2015/16. При этом
В чемпионате России сезона-2016/17 «Зенит» занял третье место, не сумев пробиться в Лигу чемпионов-2017/18. Команда выступит в Лиге Европы, где стартует с третьего квалификационного раунда.
В этом году ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума будут объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным
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