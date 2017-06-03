Любить победителя. За кого нужно поболеть в финале ЛЧ
Если вы не болельщик «Реала», то не болеть за Джанлуиджи Буффона сегодня просто нельзя.
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3 июня будет много, очень много текстов о Джанлуиджи Буффоне и любви к нему. Я напишу примерно о том же, но всё же немного о другом.
Среди необъяснимых науке вещей почётное место занимает любовь к проигравшим. Я специально избегаю слова «неудачник», хотя некоторых, вроде Михаэля Баллака, назвать
Я тоже люблю проигравших. Баллак навсегда останется для меня одним из любимейших игроков, а «Байер"-2002 —
Все эти парни так и не выиграли Лигу чемпионов. Были и другие — например, я почти убеждён, что Златан с возрастом становился и становится всё более нарочито заносчивым, чтобы избавиться от комплекса отсутствия победы в ЛЧ. Осознание того, что даже у льва могут быть слабости, позволяет мне его иррационально любить. Был Роналдо, был Баджо, был Каннаваро. Они обязаны были выиграть Лигу чемпионов, но так этого и не сделали, и я романтично люблю их, как проигравших. Почти все из них выигрывали международные турниры со своими сборными, но в подсознании остаётся факт, что все они остались без «ушей».
Джанлуиджи Буффон олицетворяет «Ювентус» и в этом смысле.
После финала-2003 — возможно, самого прагматичного за всю новейшую историю Лиги чемпионов — Джанлуиджи Буффону пришлось обращаться к психологу, поражение в серии пенальти привело к затяжной депрессии с бессонницей. Сегодня Джиджи — единственный из того бриллиантового «Юве», который только начинал путь в футболе примерно в год последней победы команды в турнире и доиграл до июня 2017 года. Чем старше становился Буффон, тем невозможнее было его не любить. Его крики в камеру, широкая улыбка после того, как защитники выносили мяч с линии, пульсирующая страсть к футболу, умилительные утешения проигравших — всё это, вместе с вечнозелёной игрой на линии ворот, делало его легендой ещё при жизни в футболе. С ходом времени необходимость в тёплой любви к проигравшему пропала сама собой, она трансформировалась в чёткое ощущение несправедливости.
Возможно, это последний шанс Буффона взять недостающий кубок. Сделай это, Джиджи. Мы хотим любить тебя абсолютным победителем.
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