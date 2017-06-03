Организаторы: Предматчевая церемония финала ЛЧ в Кардиффе станет самой «огненной»

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Финальный матч турнира между туринским «Ювентусом» и мадридским «Реалом» пройдет в Кардиффе 3 июня (начало в 21:45 мск).

«В этом году мы разработали новую сцену, рядом с ней будет расположено множество световых установок, которые будут проецировать изображения на трибуны. Огненное шоу станет еще более эффектным, да и число фейерверков мы значительно увеличили. Все это сделает церемонию более зрелищной», — сказал Франчизи.

На предматчевой церемонии финала Лиги чемпионов выступит группа Black Eyed Peas. Вся церемония должна занять 15 минут.

«Самое сложное — уложиться по времени, — отметил собеседник агентства. — При этом на то, чтобы расчистить поле после церемонии, у нас будет всего две минуты. За этим матчем будет наблюдать множество зрителей по всему миру, поэтому нам необходимо сработать максимально четко. А поскольку на этот раз мы будем использовать сцену с большим числом элементов, нам придется сложнее, чем в прошлом году».

В шоу примут участие порядка 150 человек, так что для защиты травяного покрытия игрового поля будет использовано специальное полотно, которое также будет необходимо демонтировать в кратчайшие сроки. Финал Лиги чемпионов впервые пройдет при закрытой крыше стадиона. Такое решение было принято в целях безопасности.