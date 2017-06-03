Мечта Буффона, настоящее и прошлое Зидана, Дани Алвес vs Марселу

КОМУ НУЖНЕЕ?

Этот вопрос, кстати, частенько звучал и во время предыдущего финала между «Реалом» и «Ювентусом». Тогда ответ на него был на поверхности, ведь доминировавший в континентальном футболе в эпоху зарождения еврокубков «Королевский клуб» не становился победителем Кубка/Лиги чемпионов 32 года! «Старая синьора», напротив, проводила в Амстердаме третий финал подряд и успела всем намозолить глаза. Теперь ситуация поменялась зеркально. Для «Реала» субботний финал — третий за четыре года, и два предыдущих выиграны. «Юве» же находится в режиме ожидания 21 год. С тех пор, как еще с Антонио Конте в составе 22 мая 1996-го победил в Риме «Аякс».

БУФФОН И ТИТУЛ

Четырнадцать лет назад после итальянского финала на «Олд Траффорд» лучшим игроком клубного сезона УЕФА в первый и последний раз признали вратаря. Вряд ли это утешило удостоившегося такой чести Джанлуиджи Буффона после проигранной «Милану» серии послематчевых пенальти. Впрочем, тогда казалось, что впереди целая жизнь и великий голкипер обязательно поднимет над головой главный трофей европейского клубного футбола. Но годы шли, а мечта так и не становилась реальностью, хотя Джиджи успел стать чемпионом мира и выиграть все возможное на внутренней арене. Возможно, для 39-летнего вратаря это последний шанс стать победителем Лиги чемпионов. Или предпоследний, если вспомнить о его планах выступить на ЧМ-2018.

ЛЕГЕНДА ДВУХ КОМАНД

Для великого в прошлом футболиста, а ныне весьма успешного тренера Зинедина Зидана «Ювентус» и «Реал» одинаково дороги. В Турине он стал звездой мирового масштаба и именно в качестве игрока «Старой синьоры» выиграл мировое и европейское первенство. В черно-белой футболке Зизу побеждал в Межконтинентальном кубке, Суперкубке УЕФА и даже в Кубке Интертото, однако проиграл оба финала Лиги чемпионов. Сначала дортмундской «Боруссии», а потом — как раз «Реалу». Чтобы стать лучшим в Европе уже на клубном уровне, Зидану пришлось сменить Турин на Мадрид и воплотить мечту в реальность, забив один из самых знаменитых голов в истории в ворота леверкузенского «Байера». Тот триумф в Лиге чемпионов так и остался для француза единственным в качестве игрока, зато в субботу у него будет возможность выиграть уже второй тренерский титул.

ИГУАИН ПРОТИВ ПЕРЕСА

Шумная история с переходом Гонсало Игуаина из «Наполи» в «Ювентус» заслонила собой относительно недавнее прошлое, когда наколотивший более ста мячей за «Реал» аргентинец оказался не нужен мадридскому клубу. Именно так, потому что Флорентино Перес все время ищет некий идеал соответствующего уровню «сливочных» центрфорварда. Можно сказать, что сейчас немного Игуаином чувствует себя критикуемый, но все равно много забивающий и, что важно, пользующийся доверием главного тренера Карим Бензема. Если вспомнить, как после расставания с Мадридом отец Пипиты обвинил Переса в нелюбви к аргентинцам, несложно предположить, сколь принципиальной будет для форварда встреча с «Реалом». Это, правда, не касается взаимоотношений с бывшими одноклубниками. Со многими из них Игуаин до сих пор поддерживает связь и даже в шутку выразил надежду, что на этот раз его друг Серхио Рамос не забьет на 90-й минуте.

«РЕАЛУ» МОРАТА ЗАБИВАЛ. ЗАБЬЕТ ЛИ «ЮВЕНТУСУ»?

Также поигравшему за обоих финалистов Альваро Морате, в отличие от Игуаина, никому и ничего доказывать не нужно. Ну, разве что самому себе, хотя для этого еще нужно выйти на поле. Родной Мадрид не видел и не видит в нем форварда-приму. Три года назад он покидал воспитавший его «Реал» в поисках постоянной игровой практики, получив в сезоне-2013/14 лишь три шанса выйти в стартовом составе. В «Ювентусе» ему пришлось все доказывать заново, но там в Морату после подписания пятилетнего контракта верили, и даже при активной ротации состава форвард не чувствовал себя обделенным.

Он показал «Королевскому клубу», кого тот потерял, забив бывшим одноклубникам в обоих полуфинальных матчах Лиги чемпионов-2014/15. Его сразу захотели вернуть домой, но в первый раз Мората сдержался. На второй не смог, и прошлым летом «Реал» активировал опцию обратного выкупа за 32 миллиона евро. Однако входить в одну реку дважды не рекомендуется, и даже 20 голов за сезон при фантастическом КПД не позволили Морате выйти из тени игравшего намного больше, но реже забивавшего Бензема. Летом Альваро снова покинет Мадрид, и в субботу у него есть шанс повысить ставки в переговорах с будущими работодателями, среди которых значится соперник «Юве» по серии А «Милан».

АЛВЕС ПРОТИВ МАРСЕЛУ

В неофициальном хит-параде лучших трансферов прошлого лета переход Даниэла Алвеса в «Ювентус» займет близкое к вершине место. По соотношению «цена — качество» у него и вовсе нет конкурентов, потому что цены нет, а высочайшее качество присутствует. В «Барселоне» до сих пор кусают локти из-за расставания с игроком, обожающим этот клуб и оставившим его за бортом турнира уже на стадии четвертьфинала. Понятно, что для экс-каталонца предстоящий финал — напоминание об испанских класико, и это не может не интриговать. Так же как и очередная дуэль на бровке двух бразильцев — Дани Алвеса и Марселу. Легендарный двукратный чемпион мира Кафу, всю карьеру перепахивавший бровку от флажка до флажка, назвал соотечественников лучшими крайними защитниками современности. И, думается, он недалек от истины.

ЛЕД И ПЛАМЕНЬ

Говорить о матче в Кардиффе, вспоминая пушкинские «стихи и прозу», слишком примитивно. «Реал» Зидана умеет в случае необходимости превращаться в неприступный камень, а вода туринских атак способна смести любую преграду. Тем не менее цифры — упрямая вещь. Чемпион Испании наколотил в этом турнире 32 гола и по средней результативности (2,67) уступает только «Баварии» и дортмундской «Боруссии». «Ювентус» с его 1,75 гола за игру только девятый. С пропущенными же мячами ситуация прямо противоположная. Оборона «Старой синьоры» капитулировала только три раза, пропуская 0,25 мяча за игру, что резко контрастирует с мадридскими 1,42, единственным матчем на ноль и 17 голами в пассиве. Поневоле задашься вопросом: а позволят ли туринцы «Реалу» первым в истории Лиги чемпионов забить 500 голов? До этой отметки остался один точный удар.

БЭЙЛ ДОМА

Гарет Бэйл в этом сезоне чаще лечится, чем играет. Для мастера такого калибра 26 матчей за сезон с учетом всех турниров — скромнейший показатель. В последний раз валлиец появлялся на поле 23 апреля, ради класико выйдя на поле, не до конца долечившись, и покинув его с новой травмой уже в первом тайме. Вот и сейчас про Бэйла говорят, что он здоров не на сто процентов, однако прилетел в Кардифф. Город, где он родился и делал первые шаги в футболе в «Кардифф Сивил Сервис». Естественно, Гарет называет предстоящий финал особенным. Тем более в случае победы он войдет в клуб избранных счастливчиков, которым удалось в родном городе поднять над головой главный клубный трофей Европы. Таковых на данный момент пятеро — Мигель Муньос, Энрике Матеос (Мадрид, «Реал"-1956/57), Алекс Степни (Лондон, «Манчестер Юнайтед"-1967/68), Анджело Ди Ливио (Рим, «Ювентус"-1995/96) и Николя Анелька (Париж, «Реал"-1999/2000).