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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29966863/
3 июня 2017, 11:22 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Локомотив» сыграет с «Брагой» в полуфинале Кубка европейских чемпионов

Португальская «Брага» в заключительном четвертьфинале Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу переиграла соотечественников из «Спортинга» со счётом 3:2.

Португальская Брага в заключительном четвертьфинале Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу переиграла соотечественников из <span class=error>Спортинга</span> со счётом 3:2. Увеличить
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За выход в финал португальцы поспорят с московским «Локомотивом». В другом полуфинале сыграют саратовская «Дельта» и украинский «Артур Мьюзик».

Отметим, что за «Брагу» выступают пять чемпионов мира-2017 в составе сборной Бразилии: Маурисиньо, Мао, Катарино, Бруно Шавьер и Бокинья.

Пляжный футбол. Кубок европейских чемпионов. Назаре, Португалия
Полуфинал

«Брага» (Португалия) — «Спортинг» (Португалия) — 3:2 (2:0, 1:0, 0:2).
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