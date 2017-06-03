Дани Алвес: «Реал» выиграл финал ЛЧ-1998 с «Юве» только за счёт гола из офсайда
Экс-игрок «Барселоны» и защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес напомнил игрокам мадридского «Реала», что в 1998 году мадридский клуб несправедливо выиграл в финале Лиги чемпионов у туринцев (1:0), когда единственный мяч из офсайда забил Предраг Миятович.
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«Реал» не для всех является фаворитом. У нас есть давние счёты к ним, потому что в 1998 году они выиграли только за счёт гола, забитого из офсайда, — сказал Алвес.
Защитник «Реала» Марсело спокойно отреагировал на эти слова своего партнёра по сборной Бразилии, заявив, что они не повлияют на игроков «галактикос».
«Мы сосредоточены на себе, мы знаем, как играть, и комментарии Алвеса совершенно нас не беспокоят. Всё знают, чего он добивается», — прокомментировал Марсело.
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