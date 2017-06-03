Гроссмейстер Буффон против сборной мира

Давно не припомню такого расклада перед финалом, как нынешний. Когда фаворит вроде бы очевиден и отнюдь не номинальный: хорош он, и не только старыми регалиями богат, но претендент, вчера еще явно отстававший по всем параметрам, сегодня многими воспринимается как ровня, и его вероятную победу не без оснований предрекают даже самые сдержанные и строгие специалисты. Оговариваясь притом, что тот, другой, все равно первостатейный фаворит.

Обычно в решающих схватках сходятся либо два колосса, и тогда выиграть способен априори любой из них, либо Голиаф против Давида, которому предматчевые выкладки сулят успех лишь при помощи чудес и счастливого стечения обстоятельств. Ни на «Аякс» в 1995-м, ни на «Ливерпуль» десятилетием позже никто всерьез в соперничестве с «Миланом», одинаково внушительным в обе эпохи, не рассчитывал. А в «Марсель» осторожно верили, потому что тому же «Милану» он был под стать. Но «Ювентус» и «Реал» еще в феврале-марте были величинами несопоставимыми. Да и сейчас у них пока еще заметно разнятся рост и вес. И тем не менее сейчас их уверенно — и справедливо — меряют одной меркой.

Причина столь бурного взлета котировок «Юве» — в безупречной логике и изящной гармонии его игры на базе высокого класса исполнителей. Долгое время было принято считать, что «Старая синьора» на международной арене — прежде всего надежная оборона и вратарь, затем надежная оборона и вратарь, в-третьих, надежная оборона и вратарь, и только следом, довеском, созидание. Именно так выглядели туринцы два года назад, когда тоже добрались до финала и, будучи в нем стопроцентными аутсайдерами против «Барсы», ни на йоту не поднялись выше этого статуса. Теперь же «Ювентус» не только железобетонно защищается, но и господствует в середине поля и мощно атакует, что сполна прочувствовали на себе и такой монстр, как та же «Барселона», и ниспровергатель авторитетов «Монако». Вполне естественно, что покоритель Месси и Ко по умолчанию, автоматически должен быть достойным оппонентом «Реала».

Атака мадридцев, спору нет, удивительна и неподражаема. Все нападающие — изобретатели шедевров, гениальные футбольные зодчие. Но в субботу они выступят, скажем так, на «худсовете», и я бы поостерегся давать гарантию, что туринская цензура их идеи и изыски не забракует подчистую. Протащить в прямой эфир свои голы «Реалу» в этом финале будет, как мне кажется, крайне сложно. Тем более последней инстанцией в этом процессе станет великий Буффон — человек, за которого сегодня половина планеты Земля будет болеть персонально и считать его триумф, если он взметнет-таки поздним кардиффским вечером кубок над головой, одним из счастливейших мгновений собственной жизни.

В определенной степени финал станет и тренерским противостоянием — непобедимого Зидана против беспроигрышного Аллегри. Вряд ли они найдут, чем удивить друг друга: к концу сезона, в котором обе команды провели почти по шесть десятков матчей, все уловки и хитрости уже исчерпаны. Сравнивать их — занятие пустое, игра сама рассудит, кто сильнее. Но можно уже сейчас без ошибки заявить, что обе команды нашли идеальных рулевых. Для «сборной мира» идеальный вариант — мега-звезда без самомнения и выкрутасов, одно присутствие которого на бровке вдохновляет футболистов лезть из кожи вон, и чье знание игры и творческая одаренность помогают выбирать верный план матча. Зидан как раз такой. А Аллегри, досконально подкованный методически, глубоко разбирающийся в тактике, — то, что нужно классной команде серии А с ее «футбольными шахматами». Благодаря ему «Юве» из просто сильного гроссмейстера вырос в претендента на титул, по сути, чемпиона мира.

Другое дело, что совокупность талантов и мастерства у «Королевского клуба», выше на порядок, а то и на два. Любой игрок «Реала» может решить сложнейший эпизод в свою пользу, а это в условиях повышенной плотности обороны очень важно, практически бесценно и зачастую становится решающим преимуществом. И как бы ни нравились Игуаин, Дибала, Дани Алвес, Куадрадо, Пьянич, невозможно отрицать, что художников и конструкторов калибра Роналду, Крооса, Марселу, Модрича, Бэйла, обещавшего к финалу поправиться, в «Ювентусе» нет. Именно потому, при всех перечисленных козырях итальянцев, фаворитом все равно выступает «Реал».

Финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры — в 21.45 по московскому времени.