Гроссмейстер Буффон против сборной мира
В решающей битве Лиги чемпионов сойдутся абсолютно разные по стилю соперники. Оцениваем перспективы чемпионов Италии и Испании в финале.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Давно не припомню такого расклада перед финалом, как нынешний. Когда фаворит вроде бы очевиден и отнюдь не номинальный: хорош он, и не только старыми регалиями богат, но претендент, вчера еще явно отстававший по всем параметрам, сегодня многими воспринимается как ровня, и его вероятную победу не без оснований предрекают даже самые сдержанные и строгие специалисты. Оговариваясь притом, что тот, другой, все равно первостатейный фаворит.
Обычно в решающих схватках сходятся либо два колосса, и тогда выиграть способен априори любой из них, либо Голиаф против Давида, которому предматчевые выкладки сулят успех лишь при помощи чудес и счастливого стечения обстоятельств. Ни на «Аякс» в 1995-м, ни на «Ливерпуль» десятилетием позже никто всерьез в соперничестве с «Миланом», одинаково внушительным в обе эпохи, не рассчитывал. А в «Марсель» осторожно верили, потому что тому же «Милану» он был под стать. Но «Ювентус» и «Реал» еще в
Причина столь бурного взлета котировок «Юве» — в безупречной логике и изящной гармонии его игры на базе высокого класса исполнителей. Долгое время было принято считать, что «Старая синьора» на международной арене — прежде всего надежная оборона и вратарь, затем надежная оборона и вратарь,
Атака мадридцев, спору нет, удивительна и неподражаема. Все нападающие — изобретатели шедевров, гениальные футбольные зодчие. Но в субботу они выступят, скажем так, на «худсовете», и я бы поостерегся давать гарантию, что туринская цензура их идеи и изыски не забракует подчистую. Протащить в прямой эфир свои голы «Реалу» в этом финале будет, как мне кажется, крайне сложно. Тем более последней инстанцией в этом процессе станет великий Буффон — человек, за которого сегодня половина планеты Земля будет болеть персонально и считать его триумф, если он
В определенной степени финал станет и тренерским противостоянием — непобедимого Зидана против беспроигрышного Аллегри. Вряд ли они найдут, чем удивить друг друга: к концу сезона, в котором обе команды провели почти по шесть десятков матчей, все уловки и хитрости уже исчерпаны. Сравнивать их — занятие пустое, игра сама рассудит, кто сильнее. Но можно уже сейчас без ошибки заявить, что обе команды нашли идеальных рулевых. Для «сборной мира» идеальный вариант —
Другое дело, что совокупность талантов и мастерства у «Королевского клуба», выше на порядок, а то и на два. Любой игрок «Реала» может решить сложнейший эпизод в свою пользу, а это в условиях повышенной плотности обороны очень важно, практически бесценно и зачастую становится решающим преимуществом. И как бы ни нравились Игуаин, Дибала, Дани Алвес, Куадрадо, Пьянич, невозможно отрицать, что художников и конструкторов калибра Роналду, Крооса, Марселу, Модрича, Бэйла, обещавшего к финалу поправиться, в «Ювентусе» нет. Именно потому, при всех перечисленных козырях итальянцев, фаворитом все равно выступает «Реал».
Финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры — в 21.45 по московскому времени.
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