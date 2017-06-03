«Реал» и «Ювентус» сыграют в финале Лиги чемпионов в Кардиффе

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Встреча команд пройдет в субботу на «Миллениуме» — главной спортивной арене Кардиффа, которая является самым вместительным в мире крытым стадионом (74,5 тысячи человек) с естественным газоном. Не исключено, что матч может установить новый рекорд посещаемости арены, поскольку «Реал» и «Ювентус» относятся к числу наиболее популярных и титулованных клубов мира.

Букмекеры не отдают явного предпочтения одной из команд, однако согласно котировкам у «Реала» все-таки больше шансов на победу. Об этом говорят и статистические показатели. Так, испанская команда вышла в финал Лиги чемпионов уже в третий раз за последние четыре года, и пока ни разу не уступила своему сопернику по решающему матчу. Более того, «Реал» победил во всех пяти финалах Лиги чемпионов, в которых принимал участие.

Всего же на счету «Реала», с учетом побед в Кубке чемпионов, который предшествовал нынешнему формату турнира, 11 титулов лучшего клуба в Европе.

«Ювентус», в свою очередь, шесть раз уступал в финалах, что является антирекордом турнира. Уступил он и в финале 1998 года, тогда одолеть туринцев «Реалу» позволил единственный гол во встрече, автором которого стал Предраг Миятович. Примечательно, что нынешний главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в той встрече представлял итальянский клуб. Последний раз «Ювентус» одержал победу в главном клубном турнире Европы в 1996 году.

Буффон против Роналду

В пользу «Ювентуса» говорит тот факт, что еще ни одному клубу не удавалось выиграть дважды подряд Лигу чемпионов, которая пришла на смену Кубку чемпионов в 1992 году. Кроме того, итальянская команда в нынешнем розыгрыше турнира еще не потерпела ни одного поражения, пропустив в общей сложности только три мяча.

Другое дело, что на этот раз «Ювентусу» будет противостоять команда, обладающая самой результативной атакой в нынешней Лиге чемпионов. «Реал» забивал в каждом из своих предыдущих 64 матчей, так что прославленному голкиперу туринского клуба Джанлуиджи Буффону будет крайне непросто остановить все удары в его ворота.

Тем более что в составе «Реала» сыграет один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду, для которого нынешний финал Лиги чемпионов станет четвертым в карьере. Команда португальца уступила в одном из них (в 2009 году «Манчестер Юнайтед» проиграл «Барселоне»), причем впервые он стал победителем турнира еще в 2008 году составе «Манчестер Юнайтед», победив в серии пенальти в финале, который проходил в Москве.

Роналду в нынешней Лиге чемпионов забил десять мячей, что на один гол меньше, чем у его главного персонального конкурента последних лет — нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Если он сделает дубль, то пятый год подряд станет лучшим снайпером турнира.

Поможет в этом португальцу Гарет Бэйл, который успел восстановиться от травмы и готов сыграть в предстоящем финале. Для Бэйла этот матч будет особенным и по той причине, что пройдет в родном для валлийца городе.

Безопасность

Впервые финал Лиги чемпионов будет сыгран при закрытой крыше стадиона. На такой шаг организаторы матча пошли из соображений безопасности. Великобритания после теракта в Манчестере, унесшего жизни 22 человек, только на этой неделе понизила уровень террористической угрозы.

Специально к матчу организаторы внедрили дорогостоящую систему распознавания лиц, которая на основе базы данных полиции позволит идентифицировать в толпе представляющих угрозу людей.

Примечательным изменением формата проведения финала, которое напрямую уже не связано с безопасностью, стало решение вручать чемпионский кубок прямо на поле, а не на трибуне, как это происходило в последние годы. Подобным образом в этом сезоне уже был награжден «Манчестер Юнайтед», одержавший победу в финале Лиги Европы. Теперь черед «Ювентуса» или «Реала».

Главным арбитром встречи назначен немец Феликс Брых. Игра начнется в 21:45 мск.