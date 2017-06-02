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«Юве» полон решимости. Проблем с составом у Массимилиано Аллегри практически нет. Потеря одна — получивший на тренировке травму Стураро. В своем Твиттере он уже пожелал команде удачи.

— Это последний матч сезона. И он же — самый важный, сказал Аллегри на пресс-конференции. — Мы счастливы, что добрались до такой стадии. И я уверен, что за последние сесяцы мы стали намного сильнее. В первую очередь, в плане психологии. Мы приучили себя к победам, и это очень важно. Это натренировало нас и подготовило к завтрашней битве.

Обыграть «Реал» можно только при тотальной вере в свои силы. Она у нас есть. Мы прилетели в Кардифф не просто так, а за победой.

На протяжении недели мы отлаживали некоторые моменты. И теперь готовы на 100 процентов. У «Реала» есть Криштиану Роналду. Это важно. Но для меня важнее, чтобы моя команда сыграла от всего сердца и не теряла чувства гордости. Сыграла отважно.

— «Реал» еще не определился, кто сыграет — Иско или Бэйл. Для вас кто опаснее? — спросили у Аллегри.

— Бэйл более организованный игрок, у него сумасшедший темп. Иско проводит потрясающий сезон и более непредсказуем. Но с ним у «Реала» может возникнуть больше проблем в обороне.

Я, кстати, тоже еще не определился — Барцальи выйдет с первых минут или Куадрадо. Ведь матч может продлиться 90 минут, а может и 120. И это принципиальный момент.

— «Реал» забивает на протяжении 70 официальных встреч….

— Завтра статистика не будет иметь никакого значения. У нас одна цель: сыграть лучше мадридцев и не дать им забить.

То же самое касается разговоров про поражения’Юве в финалах прошлых лет. Есть сегодняшний день, сегодняшний «Ювентус». И конкретный матч, в котором мы мечтаем победить.

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Вслед за Аллегри на вопросы прессы ответил Джанлуиджи Буффон. Человек, за которого завтра будут болеть миллионы людей по всему миру. Просто потому, что он заслужил эту победу всей своей карьерой.

В свои 39 он может стать самым возрастным обладателем трофея.

— Для меня это важная деталь. Потому что чем ты старше, тем лучше ты понимаешь, сколько сил отдал для достижения цели. «Реал» чаще побеждалв финалах? Что ж, пора менять историю.

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Пообщался с прессой и Дани Алвес — герой победного противостояния с «Монако». Как всегда, он постарался добавить эпатажа.

— Я уже выигрывал этот трофей, так что остальные ребята переживают куда больше. Буффон? Какая разница, выиграет ли он финал, получит ли «Золотой мяч»? Он и так легенда! желаю своим партнерам хорошенько выспаться, потому что завтра нас ждет тяжелая работенка.