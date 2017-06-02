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2 июня 2017, 20:46 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Василий Уткин: Буффон никогда не получит «Золотой мяч»

Известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал о шансах голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон получить «Золотой мяч».

Известный спортивный журналист Василий <span class=error>Уткин</span> рассказал о шансах голкипера <span class=error>Ювентуса</span> Джанлуиджи Буффон получить Золотой мяч. Увеличить
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— Буффон никогда не получит «Золотой мяч», поэтому об этом даже не стоит начинать разговор. Вратарям не дают «Золотые мячи». Но поверьте мне, если Буффон получит «Золотой мяч», то это будет просто чудом, — цитирует Уткина «Спорт FM».

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня в Кардиффе. Матч состоится на поле стадионе «Миллениум» и начнется в 21:45 по московскому времени.

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Новости Еврокубков

Аллегри: «Реал» является фаворитом финала ЛЧ, но «Ювентус» способен не дать ему забить

Аллегри: «Реал» является фаворитом финала ЛЧ, но «Ювентус» способен не дать ему забить

КАРДИФФ /Великобритания/, 2 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Испанский «Реал» является фаворитом финала Лиги чемпионов, однако итальянский «Ювентус» способен сдержать атаку мадридской команды и не позволить ей забить в решающем матче турнира. Такое мнение на пресс-конференции накануне встречи высказал главный тренер итальянской команды Массимилиано Аллегри.
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