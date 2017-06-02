«Локомотив» по пенальти одолел «Кристалл» и вышел в полуфинал КЕЧ по пляжному футболу

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Основное время встречи, состоявшейся в пятницу в Португалии, завершилось со счетом 4:4. На голы Даниэля Ногуэйро Лимы (4-я минута), Бориса Никонорова (6, 15) и Лукао (10) у железнодорожников питерцы ответили точными ударами Деяна Станковича (3, 31), Кирилла Романова (16) и Артура Папоротного (33).

В серии пенальти точнее оказался «Локомотив» — 3:2. В полуфинале москвичи сыграют с победителем матча между португальскими «Спортингом» и «Брагой».