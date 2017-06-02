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2 июня 2017, 20:01 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Аллегри: «Реал» является фаворитом финала ЛЧ, но «Ювентус» способен не дать ему забить

КАРДИФФ /Великобритания/, 2 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Испанский «Реал» является фаворитом финала Лиги чемпионов, однако итальянский «Ювентус» способен сдержать атаку мадридской команды и не позволить ей забить в решающем матче турнира. Такое мнение на пресс-конференции накануне встречи высказал главный тренер итальянской команды Массимилиано Аллегри.

Также главный тренер Ювентуса отметил что еще не определился со стартовым составом на финальный матч. Увеличить
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Финальный матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет в Кардиффе в субботу, 3 июня. «Реал» забивал в каждом из предыдущих 64 матчей и является самой результативной командой в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, в то время как «Ювентус» на пути к финалу пропустил только три мяча и не проиграл ни одного матча.

«Мы работали весь год, чтобы успешно сыграть в завтрашнем матче. Да, наш соперник фаворит, он защищает титул. Но мы верим в то, над чем работали, верим в свои силы. Мы постараемся сделать больше, чем “Реал”, — сказал Аллегри. — Все решает только один матч, и мы должны быть уверены в том, что способны одержать победу».

«Считаю, что мы способны сделать так, чтобы завтра “Реал” не забил. В таких матчах статистика не имеет значения», — подчеркнул он.

В то же время главный тренер «Ювентуса» отметил, что еще не определился со стартовым составом на финальный матч. «В последние 3−4 месяца мы внедряли новую модель игры, но нас ждет всего один матч, и еще неизвестно, сколько он продлится: 90 или 120 минут. Поэтому у меня еще есть несколько вариантов того, какую расстановку выбрать», — рассказал он.

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