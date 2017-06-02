На заметку «Ювентусу»: сильные и слабые стороны «Реала»

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

ХАРАКТЕР И ФИНАЛЬНЫЙ НАВАЛ

13 очков вырвал «Реал» после 80-й минуты в этом сезоне в испанском чемпионате. На последних минутах «сливочные» добыли аж шесть побед и одну по сути равнозначную победе ничью на «Камп Ноу», когда Серхио Рамос забил фирменный гол на 90-й минуте. Тот же Рамос на 90-ых минутах спасал команду от поражений в последнем Суперкубке Европы и в миланском финале Лиги чемпионов. «Королевский клуб» умеет биться до конца и проводить феерические концовки матчей, а вдобавок — у есть огромный и крайне успешный опыт проведения финалов. А последние четверть часа игры — это тот отрезок, в который команда забивает наибольшее количество голов.

ФАКТОР КРИШТИАНУ

Португальский лидер «Реала» демонстрирует феерический футбол в решающих матчах этого розыгрыша Лиги чемпионов. Только в двух четвертьфинальных играх с «Баварией» и первом полуфинале против «Атлетико» Криштиану Роналду забил восемь голов. «Ювентусу» же он забивал вообще всегда — пять голов в четырех встречах с туринским клубом. Даже великолепной обороне «Старой синьоры» будет крайне сложно сдержать лучшего бомбардира нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов и единственного в истории футболиста, перешагнувшего за рубеж в сто голов в еврокубках.

СЛАЖЕННОСТЬ ПОЛУЗАЩИТЫ

Едва ли финал пройдет со слишком большим количеством голевых моментов. Скорее командам предстоит долгая и вязкая борьба в центре поля. «Реал» хорошо готов к такому противостоянию. Опорник мадридцев Каземиру выполняет колоссальный объем черновой работы, ставя рекорды по перехватам и отборам, а прекрасная подстраховка бразильца позволяет другим центральных хавбекам Кроосу и Модричу уделять больше внимания атаке. Наконец, вероятное появление в полузащите еще и Иско должно обеспечить команде преимущество в центре поля.

РОЗЫГРЫШ СТАНДАРТНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

«Реал» в этом сезоне больше всех в испанском чемпионате забил со «стандартов» и меньше всех пропустил. Подачи Крооса со штрафных и угловых несут максимальную опасность — Серхио Рамос выигрывает большинство верховой борьбы в ситуациях, когда на его опеке сконцентрирована вся команда соперников, но мастеров игры головой в клубе предостаточно и без капитана. Зинедин Зидан действительно великолепно поработал над угловыми и розыгрышами штрафных ударов.

БОЛЕЕ СИЛЬНАЯ СКАМЕЙКА

Какой бы вариант стартового состава ни выбрал Зидан — с Бэйлом или с Иско — один из этих футболистов останется на скамейке запасных, чтобы войти в игру во втором тайме. Своего шанса усилить игру команду будут также ждать Мората, Хамес Родригес и прекрасно выходящие на замену Лукас Васкес и Марко Асенсио. По уровню запасных футболистов «Реал» явно превосходит туринцев.

УЯЗВИМЫЕ МЕСТА

ОБОРОНА

«Реал» слишком много пропускает для топ-клуба. В 10 матчах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов мадридцы пропустили 16 мячей, лишь один раз сохранив свои ворота сухими (в первом полуфинале против «Атлетико»). В национальном же чемпионате «Реал», будучи чемпионом, не вошел даже в тройку самых надежных в защите команд, пропустив 41 гол в 38 турах.

Вратарь Кейлор Навас по ходу сезона установил личный рекорд по продолжительности серии без сухих матчей — в 17 играх подряд (всех февральских, мартовских и апрельских) коста-риканец неизменно пропускал. Как ни парадоксально, но среднее количество пропущенных мячей у «Королевского клуба» заметно выше в тех матчах, в которых участвует Серхио Рамос. При выдающейся полезности у чужих ворот капитан не отличается повышенной надежностью при исполнении прямых обязанностей, а постоянные рейды вперед крайних защитников создают дополнительные проблемы в обороне.

ОТСУТСТВИЕ ИГРОВОЙ ПРАКТИКИ

Испанский чемпионат закончился 21 мая, в последующем финале Кубка Короля «Реал» не участвовал. В итоге у мадридцы уже две недели как не выходили на поле в официальных матчах. Для сравнения: «Ювентус» во второй половине мая провел на два матча больше — и финал национального Кубка против «Лацио» (2:0), и более поздний заключительный тур чемпионата против «Болоньи» (гостевая победа 2:1). Туринцы находятся в постоянном игровом тонусе, а вот какой окажется физическая форма «Реала» после двухнедельной паузы, можно лишь предполагать. Долгое отсутствие матчей часто становилось серьезной проблемой для команд.

УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ ПРАВОФЛАНГОВЫХ ФУТБОЛИСТОВ

Основной правый защитник «Реала» Карвахаль не выходил на поле со 2 мая (когда получил травму в первом полуфинале с «Атлетико»), а правый форвард Бэйл не играл с 23 апреля (когда из-за повреждения был заменен в первом тайме встречи с «Барселоной»). Оба ключевых футболиста «Реала» успели восстановиться к финалу Лиги чемпионов, однако готовы ли они предстать в своей лучшей форме?

Карвахаль появится в стартовом составе в Кардиффе почти наверняка, а вот насчет Бэйла есть большие сомнения. Валлиец и до травмы проводил последние матчи не слишком ярко, тогда как заменивший его в оптимальном составе Иско просто расцвел весной и принес клубу массу важнейших побед. При Иско в стартовом составе вместо Бэйла команда играет по совсем другой тактической схеме — воспитанник «Малаги» оказывается плеймейкером под двумя выдвинутыми на острие атаки форвардами, Роналду и Каримом Бензема. Выпустит ли Зидан в Кардиффе с первых минут Бэйла или же тренер останется верным варианту с Иско — это, безусловно, главная интрига в ожидании стартовых составов. Большинство испанских журналистов считают, что скорее Бэйл будет выпущен на замену. В любом случае, главным объектом беспокойства для «Реала» являются основные правофланговые футболисты и уровень их нынешней формы.

БЕНЗЕМА

Французский форвард оказывал в этом сезоне в целом куда менее эффектную игру, чем его сменщик Мората. Однако Зидан продолжает делать ставку на соотечественника и финал едва ли может стать исключением. И пусть Бензема и блеснул в ответном полуфинале Лиги чемпионов, организовав решающий гол в ворота «Атлетико», но воспоминаний о блеклых матчах нападающего по-прежнему предостаточно. Между тем «Ювентус» превосходен в обороне и пропустил лишь один мяч за все игры плей-офф Лиги чемпионов. Против защиты «Юве» оказались бессильны Месси, Неймар и Луис Суарес, так что туринцев явно не испугать таким форвардом, как Бензема.

ПРОКЛЯТИЕ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ