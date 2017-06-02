Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29963632/
2 июня 2017, 19:46 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Буффон не воспринимает финал Лиги чемпионов как противостояние с Роналду за «Золотой мяч»

КАРДИФФ /Великобритания/, 2 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Голкипер итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон не рассматривает предстоящий финал Лиги чемпионов с испанским «Реалом» как очное противостояние с форвардом мадридского клуба Криштиану Роналду в борьбе за звание лучшего футболиста мира. Об этом Буффон заявил на пресс-конференции накануне матча.

Кроме того голкипер считает что ему необязательно настаиваться специально на противостояние с <span class=error>Роналду</span> который сейчас идет на втором месте в списке лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша ЛЧ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В последнее время в прессе появились сообщения, что 39-летний Буффон получит «Золотой мяч» — приз лучшему игроку мира, если выиграет Лигу чемпионов. До этого подобной чести удостаивался только один вратарь — советский футболист Лев Яшин.

«Я понимаю журналистов, им нужны интересные истории, поскольку это их работа. Но я и Роналду играем совершенно разные роли: моя задача защищать, его — атаковать. Мне приятно, что пресса преподносит предстоящий матч как мое противостояние с Роналду, но это далеко не самое главное. И, если честно, я стараюсь не обращать внимания на разговоры о “Золотом мяче”, сейчас я не очень в этом заинтересован», — сказал Буффон.

Кроме того, итальянский голкипер считает, что ему необязательно настаиваться специально на противостояние с Роналду, который сейчас с десятью голами идет на втором месте в списке лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. «Мне уже 39 лет, и мне нечему учиться с психологической точки зрения. Главное — это учиться сохранять мотивацию и желание побеждать, в том числе и у игроков, которые тебя окружают. В этом смысле такие игроки, как Роналду или мой партнер по команде Дани Алвес, являются хорошими примерами футболистов, которым не приедаются победы», — отметил он.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет в Кардиффе в субботу, 3 июня.

Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Аллегри: «Реал» является фаворитом финала ЛЧ, но «Ювентус» способен не дать ему забить

Аллегри: «Реал» является фаворитом финала ЛЧ, но «Ювентус» способен не дать ему забить

КАРДИФФ /Великобритания/, 2 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Испанский «Реал» является фаворитом финала Лиги чемпионов, однако итальянский «Ювентус» способен сдержать атаку мадридской команды и не позволить ей забить в решающем матче турнира. Такое мнение на пресс-конференции накануне встречи высказал главный тренер итальянской команды Массимилиано Аллегри.
Еще 7 новостей  Все новости
2 июня

Мутко: Дзюба не может играть на максимуме, ему нужно заняться здоровьем

Первый канал не планирует показывать матчи сборной России с венграми и чилийцами

Источник: российские телеканалы заплатят $35-40 млн за права на показ ЧМ-2018