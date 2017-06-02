Буффон не воспринимает финал Лиги чемпионов как противостояние с Роналду за «Золотой мяч»
КАРДИФФ /Великобритания/, 2 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Голкипер итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон не рассматривает предстоящий финал Лиги чемпионов с испанским «Реалом» как очное противостояние с форвардом мадридского клуба Криштиану Роналду в борьбе за звание лучшего футболиста мира. Об этом Буффон заявил на
пресс-конференции накануне матча.
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В последнее время в прессе появились сообщения, что 39-летний Буффон получит «Золотой мяч» — приз лучшему игроку мира, если выиграет Лигу чемпионов. До этого подобной чести удостаивался только один вратарь — советский футболист Лев Яшин.
«Я понимаю журналистов, им нужны интересные истории, поскольку это их работа. Но я и Роналду играем совершенно разные роли: моя задача защищать, его — атаковать. Мне приятно, что пресса преподносит предстоящий матч как мое противостояние с Роналду, но это далеко не самое главное. И, если честно, я стараюсь не обращать внимания на разговоры о “Золотом мяче”, сейчас я не очень в этом заинтересован», — сказал Буффон.
Кроме того, итальянский голкипер считает, что ему необязательно настаиваться специально на противостояние с Роналду, который сейчас с десятью голами идет на втором месте в списке лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. «Мне уже 39 лет, и мне нечему учиться с психологической точки зрения. Главное — это учиться сохранять мотивацию и желание побеждать, в том числе и у игроков, которые тебя окружают. В этом смысле такие игроки, как Роналду или мой партнер по команде Дани Алвес, являются хорошими примерами футболистов, которым не приедаются победы», — отметил он.
Финальный матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет в Кардиффе в субботу, 3 июня.
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