«Спартак» уступил «Артур Мьюзик» в четвертьфинале КЕЧ по пляжному футболу
Московский «Спартак» в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Назаре (Португалия), уступил украинскому «Артур Мьюзик» со счётом 1:3.
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Уже на первой минуте Алексей Павленко открыл счёт, но развить преимущество
За выход в решающий матч финалист прошлогоднего розыгрыша КЕЧ поспорит с саратовской «Дельтой».
Кубок европейских чемпионов. Назаре, Португалия
¼ финала
«Спартак» (Москва, Россия) — «Артур Мьюзик» (Украина) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1).
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